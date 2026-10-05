사진 = 33기 순자 인스타그램

사진 = 33기 순자 인스타그램

'나는 솔로' 33기 순자가 방송 후 템플스테이를 즐기는 근황을 공개했다.33기 순자는 최근 자신의 인스타그램에 "즐거운 뗌뿔스테이"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 33기 순자는 전통 건축물과 정원을 배경으로 카메라 앞에 섰다. 화이트 긴소매 상의 위에 하늘색 조끼를 겹쳐 입고 짧은 헤어스타일을 자연스럽게 내린 모습으로 카메라를 정면으로 바라보며 입을 살짝 벌린 표정을 짓고 있다.이어진 사진에서 33기 순자는 같은 차림으로 거울 앞에서 직접 휴대전화를 들고 양치하는 순간을 남겼다. 한 손에는 칫솔을 든 채 거울 속 휴대전화 화면으로 시선을 옮긴 모습이 담겨 템플스테이 중의 일상적인 한때까지 자연스럽게 공개했다.이를 본 팬들은 "행복한 한주 시작하세요", "늘 응원합니다", "숨 멎을 귀요미야", "화이팅", "진짜 귀여우셔", "순자님 행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.앞서 '나는솔로' 33기 모태솔로 특집에 출연한 순자는 최종 선택에서 영호와 서로를 선택해 영철-정숙과 함께 33기 최종 커플이 됐다. 방송 이후 두 사람은 실제 연인으로도 발전했지만 현재는 결별한 상태다.유튜브 '촌장엔터테인먼트TV' 라이브 방송에서 순자는 영호와 자연스럽게 현실 커플로 이어져 약 한 달 동안 서너 차례 만났으나 서로를 알아가는 과정에서 성향 차이를 느꼈다고 밝혔다. 현재 영호와 순자는 연인 관계를 정리하고 서로를 응원하는 사이로 남았으며 두 사람 모두 현재 만나고 있는 상대는 없다고 전했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr