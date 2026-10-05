사진 = 이유리 인스타그램

사진 = 이유리 인스타그램

사진 = 이유리 인스타그램

배우 이유리가 꽃다발과 함께 찍은 초근접 셀카로 근황을 전했다.이유리는 최근 자신의 인스타그램에 꽃과 손하트 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이유리는 흰색과 연보라색 꽃이 어우러진 꽃다발 옆에서 한 손으로 턱을 받친 채 카메라를 바라보고 있다. 짙은 데님 재킷에 앞머리를 내린 단정한 헤어스타일을 선보였으며 손가락의 실버 반지와 또렷한 눈매가 가까운 구도에서 함께 담겼다.이어진 사진에서 이유리는 같은 자세로 눈을 동그랗게 뜨고 입술을 살짝 내민 표정을 지었다. 얼굴 가까이에 손을 댄 포즈와 풍성한 꽃다발이 한 화면에 담겼다.마지막 사진에서 이유리는 턱을 받친 채 입꼬리를 살짝 올려 카메라를 응시했다. 앞머리 아래로 또렷하게 드러난 눈매와 은은한 미소가 클로즈업 구도에 고스란히 담겼다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "항상 늘 언제나 사랑해", "너무 예뻐", "언니 넘 귀어어", "유리님 표정이 정말 최고예요", "10대 같은 애기 얼굴" 등의 댓글을 달았다.한편 이유리는 1980년생으로 46세이며 2014년 MBC TV 드라마 '왔다! 장보리'에서 연민정 역을 맡아 악역 연기를 선보여 호평 받았으며 '아벚가 이상해' '거짓말의 거짓말' '마녀는 살아있다' 등에서 열연했다. 또 이유리는 2010년 띠동갑 연상의 목사 남편과 결혼식을 올렸다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr