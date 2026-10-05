사진 = 30기 영수 인스타그램

사진 = 30기 영수 인스타그램

사진 = 30기 영수 인스타그램

사진 = 30기 영수 인스타그램

'나는 솔로' 30기 영수가 옥순과 결혼 준비를 이어가는 가운데 선선해진 날씨를 즐기는 일상을 공개했다.30기 영수는 최근 자신의 인스타그램에 "일 년에 며칠 없는 선선함🍁"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 30기 영수는 그레이 셔츠의 소매를 자연스럽게 걷어 올리고 화이트 팬츠를 매치한 채 의자에 앉아 옆을 바라보고 있다. 단정하게 내려온 블랙 헤어와 손목의 실버 시계가 깔끔한 스타일링에 자연스럽게 어우러졌다.이어진 사진에서 30기 영수는 커다란 블랙 숄더백을 멘 채 한쪽 소매를 정리하고 있다. 고개를 살짝 숙인 모습과 여유로운 핏의 셔츠, 화이트 팬츠가 편안하면서도 단정한 인상을 더했다.또 다른 사진에서 30기 영수는 같은 차림으로 한 손을 뒤로 둔 채 옆을 바라보며 포즈를 취했다. 셔츠를 팬츠 안으로 넣고 블랙 벨트로 허리선을 정돈해 군더더기 없는 스타일을 완성했다.마지막 사진에서 30기 영수는 블랙 숄더백 안을 살펴보며 시선을 아래로 향했다. 화이트 팬츠와 블랙 로퍼까지 대비되는 색상으로 맞춘 전신 스타일링이 한눈에 드러난다.이를 본 팬들은 "옥순님의 멋진남자", "늘 응원합니다", "두분 데이트모습 넘 좋아요", "잘생긴 얼굴", "진짜 제가 넘 좋아하는 두분", "두분 행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.30기 영수는 SBS Plus·ENA '나는 솔로' 30기에서 옥순과 서로를 최종 선택한 뒤 실제 연인으로 발전했다. 특히 두 사람이 함께 운영하는 유튜브 채널을 통해 영수가 옥순에게 프러포즈하는 모습을 공개하며 결혼을 공식화했고, 최근에는 웨딩 촬영에 이어 양가 상견례까지 마친 근황이 알려졌다.30기 영수와 옥순은 내년 1분기 결혼식을 계획하고 있으며 SNS와 유튜브를 통해 결혼 준비 과정을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr