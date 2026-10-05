그룹 이즈나 멤버 방지민이 큰 키와 남다른 비율을 자랑했다./사진제공=패스트페이퍼

그룹 이즈나 멤버 방지민이 큰 키와 남다른 비율을 자랑했다./사진제공=패스트페이퍼

그룹 이즈나 멤버 방지민이 큰 키와 남다른 비율을 자랑했다. 그는 CJ ENM 자회사 웨이카원 소속 아티스트다.패션&컬처 디지털 매거진 패스트페이퍼는 최근 공식 SNS를 통해 방지민과 글로벌 패션 브랜드 캘빈클라인이 함께한 화보를 공개했다.화보 속 방지민은 다양한 데님 스타일을 소화하며 세련된 분위기를 연출했다. 172.5cm의 큰 키와 긴 팔다리가 돋보이는 스타일링으로 모델 같은 비율을 강조했다. 소품과 포즈에 따라 분위기에 변화를 주며 화보의 완성도를 높였다.함께 공개된 영상에서는 'FEEL the Sweet'라는 콘셉트에 맞춰 색다른 매력을 선보였다. 방지민은 자연스러운 표정과 포즈로 의상을 소화하며 특유의 당당한 분위기를 표현했다.방지민은 172.5cm의 장신으로 아이돌 팬들 사이에서 장원영에 견줄 만한 기럭지의 소유자로 언급되고 있다. 데뷔 전에는 하이브 산하 빌리프랩의 걸그룹 데뷔조를 선발한 JTBC '알유넥스트'에 출연했으나 최종 데뷔에는 실패했다. 이후 엠넷 'I-LAND2 : N/a'에 도전해 최종 1위를 차지하며 이즈나 멤버로 데뷔했다.방지민이 속한 이즈나는 데뷔 첫 콘서트 투어 '2026 2027 izna Concert Tour WHO DAT GIRL?'을 진행 중이다. 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 투어의 시작을 알린 데 이어 오는 9일 타이베이, 17일 마닐라, 24일 홍콩을 찾는다. 이후 11월 8일 싱가포르, 12월 5일 쿠알라룸푸르를 거쳐 2027년 3월 후쿠오카, 도쿄, 나고야, 오사카까지 국내외 10개 지역에서 공연을 이어간다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr