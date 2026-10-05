사진 = 안유진 인스타그램

사진 = 안유진 인스타그램

사진 = 안유진 인스타그램

사진 = 안유진 인스타그램

아이브 안유진이 상큼한 미모를 공개하며 팬들을 설레게 했다.안유진은 최근 자신의 인스타그램에 "에스카르고를 찾아서"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 안유진은 레드 컬러의 상의에 화이트 이너를 레이어드한 채 커다란 잔을 두 손으로 감싸 들고 카메라를 바라보고 있다. 블랙 헤어를 굵은 컬로 연출한 안유진은 빨대에 입술을 가까이 댄 포즈와 동그랗게 뜬 눈으로 장난스러운 표정을 지었다.이어진 사진에서 안유진은 한쪽 볼을 손바닥에 기대고 정면을 바라봤다. 얼굴선을 따라 풍성하게 말린 헤어와 선명한 레드 컬러의 상의가 어우러진 가운데 입술을 살짝 내민 표정으로 카메라를 응시했다.또 다른 사진에서 안유진은 같은 레드 상의에 블랙 플리츠 미니스커트를 매치하고 가방을 어깨에 멘 채 포즈를 취했다. 눈을 감고 입술을 내민 모습과 스커트 양쪽을 잡은 자세가 앞선 사진과는 다른 전신 스타일링을 보여준다.마지막 사진에서 안유진은 딸기가 올려진 붉은색 음료를 얼굴 옆으로 들어 올렸다. 한 손으로 잔을 잡고 다른 손바닥으로 잔 아래를 받친 안유진은 입술을 꾹 다문 채 카메라를 바라보며 사진을 남겼다.안유진은 최근 파리 패션위크 참석을 위해 프랑스 파리로 출국했다. 라코스테 글로벌 앰버서더로 활동 중인 안유진은 현지에서 라코스테 2027 봄·여름 컬렉션 쇼에 참석했으며 패션위크 일정과 함께 파리에서 촬영한 사진들을 연이어 공개하고 있다.안유진은 라코스테 글로벌 앰버서더로 패션 행보를 이어가는 동시에 아이브 멤버로 활동을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr