사진 = 33기 영숙 인스타그램

사진 = 33기 영숙 인스타그램

사진 = 33기 영숙 인스타그램

'나는솔로' 33기 영숙이 방송을 마친 뒤 무주에서 함께한 출연진과의 촬영 당시 모습을 공개했다.33기 영숙은 최근 자신의 인스타그램에 "33기 추억, in 무주🤍"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 33기 영숙은 체크 패턴의 재킷과 블랙 팬츠를 입고 33기 영호와 함께 뛰어오르는 순간을 남겼다. 영숙은 몸을 살짝 웅크린 채 웃음을 보이고 있으며 옆에 선 영호도 한 손에 종이를 든 채 힘껏 점프해 유쾌한 장면을 완성했다.이어진 사진에서 33기 영숙은 촬영에 함께한 33기 출연진 사이에 서서 양손으로 브이 포즈를 취했다. 여러 출연진이 하트와 브이 등 각기 다른 포즈를 취한 가운데 영숙도 미소를 지으며 단체 사진을 남겼다.마지막 사진에서 33기 영숙은 순자와 얼굴을 가까이하고 셀카를 촬영했다. 영숙과 순자는 나란히 브이 포즈를 취하며 카메라를 바라봤고 영숙은 화이트 톤 상의를 입고 머리를 단정하게 묶은 모습으로 촬영 당시의 한 장면을 남겼다.'나는 솔로' 33기 모태솔로 특집은 최근 최종 선택을 끝으로 막을 내렸다. 영식은 영숙을 최종 선택했지만 영숙은 "좋은 사람에게 상처를 줄까 봐 선택하지 않았다"며 선택을 포기했고 영호와 순자, 영철과 정숙이 최종 커플이 됐다. 이후 종영 라이브에서는 두 커플 모두 현재 연인 관계를 이어가고 있지 않다는 근황이 공개됐다.영숙은 종영 라이브에서 다른 기수 출연자 가운데 관심이 가는 사람이 있다고 밝히기도 했다. 기회가 생긴다면 용기를 내 연락해보겠다는 뜻을 전한 가운데 33기 영숙은 방송을 마친 뒤 SNS를 통해 촬영 당시의 추억과 일상을 공개하며 소통을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr