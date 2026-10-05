조가빈, 황민수가 결혼했다. / 사진=조가빈 SNS

나인뮤지스 출신 조가빈의 웨딩화보. / 사진=조가빈 SNS

배우 원현준, 이수진이 결혼했다. / 사진=원현준 SNS

KCM 부부가 결혼식을 올렸다. / 사진=KCM SNS

10월의 첫 주말부터 연예계에 결혼 소식이 잇따랐다. 나인뮤지스 출신 조가빈과 뮤지컬 배우 황민수, 배우 원현준과 이수진이 나란히 부부의 연을 맺었다. 가수 KCM은 세 아이의 아빠가 된 뒤 아내와 뒤늦은 결혼식을 올리며 특별한 하루를 보냈다.세 커플은 지난 4일 각각 결혼식을 올렸다. 조가빈과 황민수는 약 4년간의 열애 끝에 가족과 가까운 지인들의 축복 속에서 백년가약을 맺었다. 두 사람은 지난 8월 각자의 SNS를 통해 결혼 소식을 알린 바 있다.조가빈의 결혼식에서는 나인뮤지스 멤버들이 축가에 나서 의미를 더했다. 멤버들은 나인뮤지스의 대표곡 '드라마'를 함께 부르며 조가빈의 새로운 출발을 축하했다. 조가빈은 2015년 '소진'이라는 예명으로 나인뮤지스에 합류해 해당 곡으로 활동했다. 약 11년 만에 자신의 결혼식에서 동료들의 축가로 같은 노래를 듣게 된 셈이다. 일부 멤버들이 축가 도중 기쁨의 눈물을 보이기도 했다.배우 원현준과 이수진도 같은 날 서울 모처에서 결혼식을 올렸다. 1980년생인 원현준과 1989년생인 이수진은 9세 차이로, 지난달 SNS를 통해 결혼을 발표하고 웨딩 화보를 공개했다.두 사람은 지난해 공개된 디즈니+ 시리즈 '하이퍼나이프'에 함께 출연한 인연이 있다. 원현준은 최근 SBS 드라마 '김부장'에서 강국철 역으로 활약했으며, 이수진은 '지금 거신 전화는' 등 다양한 작품에 출연하며 배우로 활동해 왔다.KCM에게는 결혼식의 의미가 남달랐다. 그는 같은 날 오후 서울 서초구 세빛섬 플로팅아일랜드에서 9세 연하 아내 방예원 씨와 결혼식을 치렀다. 사회는 유재석이 맡았으며 김범수가 축가로 두 사람을 축복했다.KCM 부부는 2012년 첫째 딸을 얻었지만 당시 군 복무와 경제적 어려움 등이 겹쳐 결혼식을 올리지 못했다. 이후 2021년 혼인신고를 마쳤고, 둘째 딸에 이어 지난해 셋째 아들까지 얻으며 다섯 식구가 됐다. 혼인신고 후 5년, 첫째 딸을 얻은 지 14년 만에 결혼식을 치른 것이다.KCM은 결혼식을 앞두고 "15년 만에 올리는 결혼식이라 그런지 걱정도, 준비할 것도 참 많다"며 "늦게 하는 만큼 더 소중하게 서로 아끼고 사랑하며 다섯 가족 오래오래 행복하게 잘 살겠다"고 소감을 전했다. 아내 방예원 씨 역시 "아이 셋을 낳고 다시 결혼식을 준비하려니 설레고 떨린다"고 밝혔다.이처럼 10월 첫 주말에만 연예계에서 세 쌍의 부부가 탄생했다. 오랜 연애 끝에 결혼한 커플부터 이미 가정을 꾸리고 뒤늦게 예식을 치른 부부까지, 저마다 다른 사연을 지닌 이들의 결혼 소식이 가을 연예계를 풍성하게 채웠다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr