문희준이 '동상이몽2'에 출연한다. / 사진제공=SBS

문희준이 '동상이몽2'에 출연한다. / 사진제공=SBS

그룹 H.O.T. 문희준이 데뷔 30주년을 맞아 10년 만에 팬들과 만난다. H.O.T.의 히트곡 '캔디' 무대에는 특별 게스트까지 등장해 팬미팅 현장을 눈물바다로 만들었다.오는 6일 방송되는 SBS 예능 '동상이몽 시즌2 – 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 문희준의 H.O.T. 데뷔 30주년 기념 팬미팅 현장이 최초로 공개된다.1996년 데뷔한 H.O.T.는 '10대들의 우상'으로 불리며 큰 인기를 얻었다. 데뷔 30주년을 맞아 팬들은 강남과 명동 일대의 대형 전광판에 축하 광고를 내걸고 팬미팅을 개최하는 등 다양한 이벤트를 준비했다.문희준은 "사실 팬들을 이렇게 만나는 건 10년 만이다"라며 오랜만에 팬들과 만나는 소감을 전해 스튜디오 출연진을 놀라게 한다.문희준 역시 데뷔 30주년을 기념해 다양한 이벤트를 선보인다. H.O.T.의 대표곡 '캔디' 전주가 흘러나오는 가운데 예상치 못한 특별 게스트가 등장하면서 팬미팅 분위기는 절정에 달한다.이어진 무대에 공연장은 눈물바다가 된다. 이를 지켜보던 스튜디오 출연진도 "다들 30년 전으로 돌아간 것 같다", "어떻게 저런 아이디어를 냈냐"며 놀라움을 감추지 못한다.팬들을 울린 특별 게스트의 정체와 문희준의 데뷔 30주년 팬미팅 현장은 오는 6일 오후 10시 40분 방송되는 '동상이몽2'에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr