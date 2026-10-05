/사진제공=YX 레이블즈

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/텐아시아 이민경 기자 @2min_ror

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데뷔 이후 처음으로 KSPO DOME 무대에 오른 그룹 &TEAM(앤팀)이 '팬 조련의 정석'을 보여줬다. 손짓으로 팬들의 함성 크기를 조절하더니, 마지막엔 한국에 자주 오지 못하는 데 대한 미안한 마음을 국내 팬들에게 고백하면서 감동을 선사했다.&TEAM은 4일 서울 송파구에 있는 올림픽공원 KSPO 돔에서 '2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY' ENCORE in KSPO DOME'(2026 앤팀 콘서트 투어 '블레이즈 더 웨이')의 마지막 공연을 개최했다.이날 앤팀은 K팝의 길을 먼저 터준 선배 그룹인 방탄소년단과 트와이스 노래의 커버 무대를 펼쳤다. 오프닝 무대 직후 멤버들은 방탄소년단의 노래 '2.0'를 커버했다. 퍼포먼스뿐만 아니라 노래도 전부 이들의 스타일로 재녹음하면서 앤팀의 섹시한 카리스마를 보여줬다.트와이스의 'TT' 커버에서 앤팀은 앞선 '2.0' 무대와 반대되는 귀여운 매력을 과시했다. 조가 "어제보다도 오늘 'TT' 무대에 대한 반응이 좋은 것 같다"고 말하자 유마는 "우리가 어제보다 더 귀엽게 하긴 했다"면서 "팬들이 귀엽다고 해주니까 기분이 좋아서 더 끼를 부리게 됐다"고 너스레를 떨었다. 팬들의 함성이 이어지자 마키는 "멤버들 한 명씩 'TT' 시그니처 포즈를 해야 한다"고 부추겼다. 멤버들은 한 명씩 검지 손가락과 엄지손가락을 펼쳐 눈에 대고 우는 시늉을 하는 귀여운 포즈를 마다하지 않고 해냈다.이날 공연에서 앤팀은 멤버들이 늑대인간이라는 콘셉트로 VCR 영상을 제작하고 무대를 이어 나갔는데, 이에 화답하듯 몇몇 팬들이 늑대의 하울링 소리를 따라 해 웃음을 자아냈다. 무대에서도 콘셉트도 확실했다. 댄서들이 등장해 숲속 늑대의 움직임을 흉내 내는 가운데 멤버들이 등장하기도 하고, 무대 뒷편 미디어월에 숲과 달, 늑대의 형상이 반복되게 나타나기도 했다. 무대 중간 스산한 달빛이 비치듯 푸르른 조명으로 멤버들을 비춘 연출도 인상적이었다.앤팀은 무대 전반에 걸쳐 섹시한 매력부터 귀여운 매력까지 반전 매력을 보여줬다. 멤버들은 콘서트 초반 검정 시스루 상의나 슈트 차림으로 강렬한 춤을 추면서 남성미를 과시했다. 무대가 진행되면서는 점차 의상이 캐주얼해지고 청량한 모습을 보여주더니, 무대 후반 'TT' 커버에선 한껏 어깨를 끌어올리고 눈썹을 찌푸리며 귀여운 '연하남'의 모습을 보여줬다.또 이날 앤팀은 데뷔 5년 차다운 팬 조련 솜씨를 보여줬다. 가장 눈에 띄는 건 먀키였다. 그는 멘트 도중 팬들이 소리를 지르자 자기가 팔을 올리고 내리는 정도에 따라 함성 크기를 조절해 보자고 요구했다. 곧 마키가 팔을 마구 위아래로 흔들자 팬들의 함성이 빠르게 커졌다가 작아졌다가 다시 커지는 웃긴 모습이 연출되기도 했다.무대 도중에도 목이 쉬도록 팬들의 호응을 유도하기도 했다. 무대 전면 돌출 무대까지 뛰어나온 앤팀은 팬들을 보고 일어서라고 제스처를 취했고, 소리를 지르며 흥을 돋웠다. 케이를 비롯한 몇몇 멤버들은 무대 중간에 목소리가 잠기기도 했다.멤버마다 한국어로 적은 손 편지도 공개됐다. 팬들을 향한 진심이 담긴 편지를 보며 몇몇 팬들은 감동이라는 반응을 보였다. 앤팀에서 유일한 한국인 멤버인 리더 의주는 "데뷔하고 4년이 흘러 KSPO DOME이라는 상징적 무대에 서서 기쁘다"라면서 "정말 많은 일들이 있었는데, 루네(공식 팬덤명)가 항상 옆에 있어 든든함을 느낀다. 자랑스러운 존재가 될 수 있도록 노력하겠다"고 적었다. 일본인인 타키도 한국어로 "어떤 길을 걷게 되더라도 언제나 루네와 함께 걸어가고 싶다. 서로의 기쁨이 되어 주자"고 고백했다.무대 말미 앤팀은 투어 'BLAZE THE WAY'의 막을 내리는 소감을 밝혔다. 유마는 "사실 우리(국내 팬과 앤팀)가 자주 못 보지 않나"라면서 "못 보는 시간이 긴데 그 시간 동안 우린 항상 루네를 생각하고 있다. 멋진 걸 준비하고 있으니 우리 마음을 알아주길 바란다. 아직 모르겠지만 우리 또 한국에 올 수 있게 열심히 하겠다"라고 마음을 고백했다.하루아는 "다치지 않고 끝까지 올 수 있어 다행이다. 아시아를 돌고 LA도 다녀오며 투어를 통해 조금씩 성장할 수 있었다"고 말했다. 의주는 "여러 도시에서 루네 여러분의 큰 사랑을 느꼈다"면서 "이번 투어로 무엇이 부족하고 무엇을 더 하면 좋을지 배울 수 있었다. 한국에 빨리 돌아올 수 있도록 하겠다"고 덧붙였다. 니콜라스 역시 "힘들어도 루네들의 반응을 기대하면서 이겨냈다. 이대로 끝이 아니니 다음 투어 때 곧 보자"고 당부했다.팬들을 향한 애정과 향후 활동에 대한 각오도 드러냈다. 케이는 "곧 5년 차가 되는데, 루네가 컴백마다 기대하는 만큼 지금까지와는 다르게 준비해서 완성도 있는 멋진 작품으로 돌아오겠다. 미래를 이야기할 때 항상 나오는 단어가 루네다. 행복을 받은 만큼 돌려드리고 싶다"고 강조했다. 후마는 "무대에서 퍼포먼스를 할 때마다 많은 사랑을 받았다. 이렇게 행복해도 될까 싶은 정도"라면서 "내가 루네에게 전하고 싶은 마음을 음악으로 전달하려 했다. 한국에 다시 올 수 있도록 노력하겠다"고 약속했다.한편, &TEAM은 한국 미니 2집 'Mark on Me'로 4 작품 연속 밀리언셀러를 기록해 관심을 모았다. 한터차트 기준 초동 판매량 135만 7357장으로 자체 최고 기록을 달성했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr