유해진이 영화 '암살자(들)' 제작보고회에 참석했다. / 사진제공=하이브미디어코프

배우 유해진의 소속사가 허위사실 유포와 악의적인 비방 등에 강경 대응을 예고했다. 유해진이 주연을 맡은 영화 '암살자(들)'(감독 허진호)을 둘러싼 역사 왜곡 논란이 배우 개인을 향한 공격으로까지 번진 가운데 공식 입장을 내놓았다.5일 유해진 소속사 VAST엔터테인먼트는 "최근 온라인 커뮤니티 및 SNS 등을 통해 당사 소속 배우 유해진에 대한 비방과 허위사실이 무분별하게 유포·확산되고 있는 것을 확인했다"고 밝혔다.이어 "당사는 소속 배우와 관련한 허위사실의 생성 및 유포, 악의적인 인신공격과 모욕은 물론, 배우 개인의 사생활을 침해하거나 신변을 위협하고 명예를 훼손하는 일체의 행위를 매우 엄중하게 보고 있다"고 강조했다.소속사는 "관련 게시물과 자료를 지속적으로 수집하고 있다"고 설명했다. 그러면서 "이러한 불법 행위로부터 소속 배우의 권익과 안전을 보호하기 위해 가능한 모든 조치를 취할 예정"이라고 전했다. 또한 "앞으로도 당사는 소속 배우의 권익과 안전을 침해하는 행위에 대해 지속적으로 모니터링하고, 확인되는 사안에 대해서는 필요한 대응을 이어가겠다"고 덧붙였다.유해진은 지난달 23일 개봉한 영화 '암살자(들)'에서 형사 철구 역을 맡았다. 작품은 1974년 8월 15일 발생한 육영수 여사 피격 사건을 모티브로 사건의 배후를 추적하는 이야기를 그린다. 개봉 이후 극 중 역사적 사건의 재구성 방식을 두고 일각에서 역사 왜곡이라는 비판이 제기됐다. 이에 역사적 사건과 관련 기록에 영화적 상상력을 더한 극영화라는 입장을 밝혔다.논란은 작품을 넘어 출연 배우들에게까지 확산했다. 유해진이 모델로 활동 중인 브랜드의 광고 영상에도 항의성 댓글이 이어졌으며, 지난 4일에는 일부 보수 성향 단체가 유해진의 자택 인근에서 집회를 열고 영화 상영 중단과 사과를 요구하기도 했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr