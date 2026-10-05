임신 소식을 전한 배성재, 김다영 부부가 '옥탑방의 문제아들'에 출연한다. / 사진제공=KBS

배성재는 김다영과 슈퍼스타 버금 가는 3년간의 비밀 연애 과정과 프러포즈 비화를 공개한다.오는 6일 방송되는 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들'에는 결혼 2년 차를 맞은 배성재와 김다영 부부가 출연한다.두 사람은 3년간 비밀 연애를 이어오다 결혼을 발표했다. 김다영은 교제 당시 주변의 시선을 피하기 위해 2년 동안 룸식당에서 데이트했다고 밝혀 출연진을 놀라게 한다.배성재는 프러포즈 반지를 스페인에서 구매한 사연을 털어놓는다. 국내에서 반지를 구입하면 결혼 소문이 날 것을 우려한 그는 스페인 여행 중 직접 반지를 마련했다고 한다. 반지를 들여오는 과정에서 관세까지 납부했다는 사실도 공개한다.배성재와 김다영 부부의 비밀 연애 비화는 오는 6일 오후 8시 30분 방송되는 '옥탑방의 문제아들'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr