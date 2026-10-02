김지연이 '너에게 다이브'에서 열연 중이다. / 사진제공=킹콩 by 스타쉽

김지연이 '너에게 다이브'에서 열연 중이다. / 사진제공=킹콩 by 스타쉽

배우 김지연이 '너에게 다이브'에서 열연 중이지만 작품은 0%대 시청률에 머물며 고전하고 있다.2일 소속사 킹콩 by 스타쉽은 디즈니+와 채널A에서 공개되는 드라마 '너에게 다이브' 촬영에 나선 김지연의 비하인드 스틸을 공개했다.'너에게 다이브'에서 김지연은 대한민국 최고의 톱스타 윤하나 역을 맡았다. 윤하나는 화려한 삶을 살고 있지만 감정 둔화 증세를 겪고 있는 인물이다.공개된 사진에는 시상식 무대에 오른 윤하나의 모습이 담겼다. 김지연은 글리터 드레스와 액세서리로 톱스타의 화려한 모습을 표현하면서도 지친 감정을 눈빛에 담았다.고등학생 시절의 모습도 공개됐다. 김지연은 교복에 화장기 없는 얼굴로 현재의 윤하나와 차이를 뒀다. 캐주얼한 옷과 포니테일 헤어스타일로 밝고 활동적인 분위기를 표현하기도 했다.김지연은 극 중 타임슬립과 바디체인지가 얽힌 설정에 따라 여러 모습을 보여주고 있다. 쌍둥이 오빠 윤하루(장세혁 분)의 영혼이 윤하나의 몸에 들어간 뒤에는 이전과 달라진 몸짓과 말투로 캐릭터의 변화를 표현했다.김지연은 앞서 tvN '스물다섯 스물하나'에서 고유림 역을 맡아 주목받았다. 해당 작품은 2022년 최고 시청률 11.5%를 기록했다. 이후 여러 작품에서 주연으로 활동을 이어온 가운데 '너에게 다이브'에서는 윤하나를 중심으로 현재와 과거, 바디체인지까지 소화하고 있다.'너에게 다이브'는 오는 3일 디즈니+와 채널A를 통해 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr