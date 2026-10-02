사진=빌리프랩(하이브)

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그룹 엔하이픈(ENHYPEN) 제이가 정지선 셰프에게 요리 실력을 인정받았다.지난 1일 엔하이픈 공식 유튜브 채널에 공개된 제이의 개인 예능 '쉿, 비밀의 솊' 2화에는 정지선 셰프가 출연했다. 제이는 블라인드 너머에서 전해지는 정 셰프의 설명을 따라 중식 요리를 완성했다.이날 제이는 조리대 위 식재료를 살펴보고 중식 메뉴가 준비됐음을 짐작했다. 이어 중국어 인사가 들리자 블라인드 너머의 인물이 정지선 셰프라는 사실을 알아챘다.요리가 시작되면서 제이는 재료를 채 써는 작업에 한동안 집중했다. 서로의 모습을 볼 수 없는 만큼 설명이 불분명한 대목은 다시 묻고, 조리 방법을 확인하며 작업을 이어갔다. 정지선 셰프는 제이의 칼질 소리를 듣고 그의 요리 실력을 칭찬했다. 이어 제이가 "웍질이 로망이었다"라고 말하자 정 셰프는 "배우고 싶으면 매장으로 와라"라고 러브콜을 보내기도 했다.제이는 정 셰프의 호평 속에서 도전을 마무리했다. 정 셰프는 제이가 만든 음식을 맛본 뒤 "손맛이 있다. 흠잡을 데가 없다. 다음에 더 어려운 메뉴를 해도 충분히 잘할 거 같다"라고 평가했다.'쉿, 비밀의 솊'은 제이가 블라인드를 사이에 둔 셰프의 지시에 따라 요리하는 프로그램이다. 매주 목요일 오후 9시 엔하이픈 공식 유튜브 채널에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr