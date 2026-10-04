가수 장윤정이 남편 도경완을 영입하지 않은 이유를 밝힌다. / 사진=텐아시아DB

가수 장윤정이 '미우새'에 출연한다. / 사진제공=SBS

가수 장윤정이 직접 설립한 소속사에 남편 도경완을 영입하지 않은 이유를 밝힌다.4일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 장윤정이 스페셜 MC로 출연한다.이날 장윤정은 최근 후배 가수 양성을 위해 직접 소속사를 설립하고 대표가 된 근황을 전한다. 아직 소속사 1호 연예인 자리가 비어 있다고 밝힌 그는 이를 두고 도경완과 나눴던 이야기도 공개한다.장윤정에 따르면 도경완은 자신이 1호 연예인이 될 수 없는 이유를 궁금해했다고. 장윤정은 "도경완이 '나는 왜 안 되냐'며 섭섭해했다"고 밝힌다. 이어 남편을 영입하지 않은 이유에 대해서도 예상 밖의 답변을 내놓는다.결혼 14년 차인 두 사람의 이야기도 이어진다. 장윤정은 장항준 감독, 이상순, 도경완이 이른바 '아내복 터진 연예계 3대장'으로 언급되자 남편과 함께 이들 가운데 누가 가장 복이 많은지 이야기를 나눴다고 밝힌다.이어 장윤정은 시아버지를 위해 준비한 선물을 공개한다. 그는 오랫동안 민머리로 지낸 시아버지가 모발 이식을 원한다는 이야기를 듣고 이를 선물했다고 말해 훈훈함을 안긴다.'미우새'는 이날 4일 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr