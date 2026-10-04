사진 = KBS2TV '너 말고 다른 연애' 캡처

사진 = KBS2TV '너 말고 다른 연애' 캡처

안은진의 첫눈 외박 비하인드 신이 밝혀졌다. 자신의 속마음을 꿰뚫고 들어온 이주안과 키스를 하고 만 것. 이 상황을 몰라야 하는 서강준이 때마침 등장하는 아슬아슬한 엔딩 신이 긴장감을 고조시켰다.지난 3일 방송된 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애'(연출 황승기·이가람/극본 유수지) 5회에서 이미도(안은진 분)는 첫눈 기념일에 연락이 두절된 채 외박한 것에 대해 남궁호(서강준 분)에게 사과했다. 변호사 한태승(이주안 분)의 사무실에서 합의서 문제로 다투다 술에 취해 잠들었지만 아무 일도 없었다고 적극적으로 해명하며 3개월 금주까지 선언했다. 두 사람은 싸울 때 말끝을 귀여운 존댓말 ‘염’으로 바꿔 감정을 가라앉히자는 이전 약속을 지키며 화해했다.하지만 영화 관객은 모르게 삭제되는 비하인드 신처럼 그 이면엔 서로에게 보여주고 싶지 않은, 자신만 알고 있는 장면이 있었다. 이미도의 꿈을 지켜주고 싶은 남궁호는 성인영화 제작사를 찾아다니며 계약금보다 10% 더 많은 돈을 주고 남은 계약을 정리했다. 그런데 지난밤 이미도가 택시에 두고 내린 휴대폰을 찾는 과정에서 친모 최화영(최희진 분)의 생활비 요구 문자를 목격했다. 그제야 이미도의 성인영화 연출이 단순 생활고 때문이 아니라는 걸 깨달았다. 자신의 커리어를 희생시키면서까지 '25일'이라 저장된 최화영에게 보낼 생활비를 마련하기 위해 돈이 필요했던 것.이미도 역시 후배를 통해 남궁호가 성인영화 연출을 막고 있었다는 사실을 알게 됐다. 자신의 문제를 좌지우지하는 건 선을 넘는 행위라고 화를 내려던 순간, 남궁호가 언제부터 그 여자에게 돈을 줬냐며 차마 입 밖에 내지 못했던 이야기를 꺼냈다. 남궁호가 엄마를 직접 만나 상처받지 않길 바라는 마음을 털어놓은 이미도는 성인영화와는 관계없는 일이라고 못박으며 미안함과 수치심에 괴로워하는 남궁호를 끌어안았다. 서로를 지키려 알리지 않았던 선택들이 드러나며 두 사람은 각자가 감당해온 사랑의 무게를 확인했다.하지만 사랑하는 연인에게까지 마수를 뻗은 친모를 더 이상 두고 볼 수 없는 남궁호는 그 악연을 끝내기로 결심했다. 최화영은 중학생 아들이 미성년자라는 걸 이용해 중고 휴대폰 사기를 덮어씌웠고 성인이 된 아들에겐 사채 빚까지 전가했던 나쁜 엄마.아직도 투자 사기를 도모하고 있는 전과 5범이었다. 남궁호는 변호사를 선임해 법적 조치를 취하며 혹여라도 이미도를 또 건든다면 천륜을 이용해 정신병원에 넣겠다고 강력히 경고했다. 그럼에도 혼자 죽지는 않겠다며 이미도까지 사채빚에 엮겠다고 악을 쓰는 최화영에게 핏발이 설 정도로 분노한 남궁호를 멈춰 세운 건 자신과 똑닮은 얼굴로 울며 달려드는 이부형제 솔(김동주 분)이었다. 버림받고 이용당하면서도 끝내 엄마를 외면하지 못했던 7살의 자신을 마주한 남궁호는 또다시 깊은 상처에 절망했다.그런데 어떻게든 갈등을 봉합하려 애쓰는 남궁호와 이미도 사이에 또 다른 비하인드 신이 드러났다. 이미도의 집에 한태승이 들이닥쳤다. 자신의 불륜과 아버지의 사기 행각을 아는 이미도 때문에 불안해하던 배우 송해나(송지우 분)가 소란을 피운 직후였다. 그런데 한태승의 입에서 뜻밖의 이야기가 쏟아졌다 "내가 설마 송해나 찾겠다고 여기 왔겠냐?"고 도발하며 "짜증 나게 계속 생각이 났다"는 속내를 꺼낸 것.그제야 이미도가 외박을 했던 그날 아무 일이 없지 않았다는 사실이 밝혀졌다. 한태승은 더 이상의 실패가 두려워 영화가 싫어지고 있지만 변함없이 꿈을 지지해준 남궁호에게 미안하고 부끄러워 도망치지 못하는 이미도를 꿰뚫었다. 나아가 자신이 재능 있는 신인 감독을 매장한 것으로 만들어주겠다는 시나리오까지 제시하며 거침없이 입을 맞췄다. 스스로도 외면하고 싶었던 진짜 속마음을 다 들킨 이미도는 그를 기어코 밀어내지 못했다.이미도가 "나는 이 남자와 키스했다"는 조각조각 찢고 싶었던 그날의 악몽을 떠올린 순간 친모와의 충돌로 몸과 마음이 모두 지친 남궁호가 그녀의 집 앞에 섰다. 현관문 하나를 사이에 둔 세 사람의 아슬아슬한 엔딩은 결혼을 앞둔 10년 연인에게 어떤 태풍이 불어닥칠지 궁금증을 증폭시켰다.KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애' 6회는 4일 일요일 밤 9시 20분 방송된다. 국내 방송과 동시에 글로벌 스트리밍 서비스 아마존 프라임 비디오를 통해 전 세계 240여 개국 시청자들에게도 공개된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr