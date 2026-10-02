윤민수가 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

윤민수가 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에 출연한다. / 사진제공=KBS

가수 윤민수가 무대를 앞두고 돌연 눈물을 보이며 모두를 놀라게 한다.2일 방송되는 KBS2 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에는 윤민수, 로이킴, 우디·보라, 박재정이 출연한다.이날 윤민수는 피아노 연주와 목소리에 집중한 무대로 관객들과 만난다. 평소와 다른 파격적인 헤어스타일로 등장한 윤민수를 본 성시경은 "애완 앵무새를 데리고 나온 줄 알았다"고 말해 웃음을 자아낸다. 윤민수는 독특한 헤어스타일을 하게 된 이유도 직접 밝힌다.아들 윤후의 이야기도 나온다. 윤후가 성시경의 '좋을텐데'를 리메이크한 가운데 성시경은 "노래가 많다. 앞으로 계속해도 된다"며 반가움을 나타낸다.그러던 중 윤민수는 김나영의 '봄 내음보다 너를' 무대를 준비하다 갑작스럽게 눈물을 보인다. 앞서 유쾌하게 이야기를 이어가던 모습과 달리 눈시울을 붉혀 주변을 놀라게 한다. 윤민수가 눈물을 흘린 이유는 10살 반려견 때문이었다고. 오랜 시간 함께한 반려견과 관련된 이야기를 꺼내던 중 감정이 북받친 것으로 전해져 구체적인 사연에 궁금증을 더한다.한편 이날 로이킴은 KSPO DOME 콘서트 매진 소식을 전한다. 그는 자신의 공연을 두고 "썸남, 썸녀가 보기 좋은 공연"이라며 높은 커플 성사 가능성을 자신하고 대표곡 라이브도 선보인다.'더 시즌즈-성시경의 고막남친'은 이날 오후 10시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr