배우 김민이 합기도 사범으로 일하는 일상을 공개한다./ 사진제공> MBC ‘나 혼자 산다’

배우 김민이 합기도 사범으로 일하는 일상을 공개한다./ 사진제공> MBC ‘나 혼자 산다’

배우 김민이 합기도 사범으로 일하는 일상을 공개한다.2일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서는 배우 김민의 일상이 처음 공개된다.이날 김민은 오토바이를 타고 집을 나선다. 동두천의 한 굴다리 아래에 오토바이를 세운 그는 바이크 위에 누워 영어 원서를 읽는다. 김민은 “광대극으로 유명하신 은사님이 추천해주신 책”이라며 해외에서 연기를 공부하고 활동했던 경험도 이야기한다.이어 김민은 도복으로 갈아입고 합기도 도장으로 향한다. 현재 합기도 사범으로 제자들을 가르치고 있는 그는 태권도와 가라테, 합기도, 킥복싱 등을 합쳐 무술 도합 10단의 유단자다.과거 경기도 대표로 합기도 시합에 출전한 경험도 있다고 밝힌다. 수업이 시작되자 제자들의 동작을 확인하며 엄격하게 지도하지만 어린 제자들을 대할 때는 다른 모습을 보인다.퇴근 후에는 집에서 바비큐를 즐긴다. 마당에 마련한 공간에서 직접 불을 피우고 커다란 고기를 굽는 모습도 공개된다.김민의 일상은 2일 오후 11시 방송되는 '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr