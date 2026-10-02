'사랑이 온다' 박유나, 예비남편 불륜 알고도 결혼한다…배정남 "한 번만 더 바람피우면 전체 틀니"

박유나의 결혼을 두고 배정남이 본격적으로 개입하기 시작했다. / 사진 제공: KBS 2TV 주말드라마

박유나의 결혼을 두고 배정남이 본격적으로 개입하기 시작했다.KBS 2TV 주말드라마 '사랑이 온다'에서 한규영(박유나 분)과 조흥식(배정남 분)은 8년 전부터 만날 때마다 부딪혀온 사이다. 최근에는 강성욱(고윤 분)과 결혼을 앞둔 규영의 일에 흥식이 끼어들면서 두 사람의 관계도 달라지고 있다.두 사람의 악연은 8년 전 버스에서 시작됐다. 자리를 두고 신경전을 벌이다 버스에서 내린 뒤에도 실랑이가 이어졌다. 규영은 흥식이 자신을 따라온다고 착각해 달아나다 넘어졌고 구두 굽까지 부러졌다.흥식이 구두를 고쳐줬지만 규영은 흠집이 생겼다며 불만을 드러냈다. 슬리퍼와 돈 봉투도 거절하자 흥식은 "발병이나 나뿌라"라고 받아쳤다.시간이 흘러서도 두 사람의 관계는 크게 달라지지 않았다. 규영은 언니 한규림이 흥식과 가까워지는 것을 반대했고, 그를 "쌀도둑놈"이라고 부르며 못마땅해했다.상황은 규영의 연인 강성욱이 흥식을 데려오면서 바뀌었다. 규영은 성욱에게 자신을 기업가의 딸이라고 속이고 있던 상황. 자신의 사정을 알고 있는 흥식에게 입단속을 요구했지만 흥식은 "칼자루는 내가 쥐었다"며 오히려 규영을 압박했다.두 사람의 관계는 성욱의 불륜이 드러나면서 또 한 번 달라졌다. 규영은 "불행의 기준은 사랑이 아닌 돈"이라며 성욱과의 결혼을 포기하지 않았다.흥식은 성욱이 다른 여자와 함께 있는 모습을 직접 목격한 뒤 주먹을 휘둘렀다. 이 일로 경찰서까지 가게 된 그는 규영에게 "나를 수호천사라 생각하고 이쯤에서 결혼 엎어라"라고 말했다.성욱을 향해서도 "한 번만 더 바람피우면 전체 틀니"라고 경고했다. 규영이 더는 자신의 일에 관여하지 말라고 선을 그었지만 흥식의 참견은 계속됐다.이후 규영은 남편에게 선물하려고 눈여겨봤던 옷을 흥식이 먼저 가져가자 그에게 "조흥식 씨"라고 부르며 붙잡았다. 흥식이 옷을 넘겨주는 조건으로 '토끼뜀'을 요구하자 규영은 결국 이를 받아들였다.8년 동안 마주칠 때마다 으르렁거리던 두 사람이 규영의 결혼 문제를 계기로 이전과 다른 관계를 보이기 시작한 가운데, 흥식이 성욱과의 결혼을 계속 막아설지도 관심사다.'사랑이 온다' 19회는 오는 4일 오후 8시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr