‘문무’가 캐릭터 티저 영상을 공개했다. / 사진제공=KBS '문무'

‘문무’가 캐릭터 티저 영상을 공개했다. / 사진제공=KBS '문무'

배우 장혁이 ‘문무’에서 연개소문을 연기하는 가운데 캐릭터 티저 영상이 공개됐다.오는 11월 14일 첫 방송되는 KBS 대하드라마 ‘문무’는 600년간 이어진 전쟁과 삼국 내부의 격변 속에서 승리를 위해 모든 것을 건 지도자들의 이야기를 그린다. 김리헌, 홍진이 작가가 극본을 맡고 김영조, 구성준 감독이 연출한다.1일 공개된 연개소문(장혁 분)의 ‘刀(도)’ 티저에는 권력을 쥔 장수로서 그의 모습과 전쟁 장면이 담겼다. 피 묻은 얼굴로 칼을 바라보는 연개소문의 모습 위로 “왕을 죽이고 고구려를 빼앗은 역신”이라는 대사가 흐르며 인물의 위치를 보여준다.연개소문은 군사들이 모인 곳을 내려다보며 전쟁을 준비한다. 이어 고구려와 대립하는 당 태종 이세민(양현민 분)이 등장하며 두 인물의 갈등도 예고됐다. 연개소문은 “어디 한 번 해보거라”라고 말한 뒤 “내가 저 당의 하늘을 찢어 태양을 꺼버릴 것이다”라고 선언한다.티저에는 설원을 달리는 고구려군과 전투를 벌이는 연개소문의 모습도 등장한다. 3대째 군권을 쥔 가문에서 태어난 장수라는 설정과 함께 전쟁을 이끄는 연개소문의 모습이 이어졌다.영상 말미에는 연개소문이 피 묻은 칼을 땅에 꽂은 뒤 달려가는 장면이 담겼다. 그는 “나의 이 칼끝으로 고구려의 혼을 깨우겠다”고 외친다.‘문무’는 오는 11월 14일 첫 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr