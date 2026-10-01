채수빈이 주사 연기의 노하우를 털어놨다. / 사진=텐아시아DB

배우 채수빈이 주사 연기의 노하우를 털어놨다.1일 서울 마포구 마포대로 호텔 서울 나루 엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '나를 충전해줘'의 제작발표회가 열렸다. 배우 김영광과 채수빈, 박수원 감독이 참석했다.'나를 충전해줘'는 인공 심장 배터리가 방전된 백호랑(김영광 분)과 전기 능력을 가진 나보배(채수빈 분)의 로맨스를 그린 작품이다. 채수빈이 연기한 나보배는 천진난만하고 밝지만, 연애 경험이 없는 드라마 작가다.채수빈은 그동안 다양한 작품에서 주사 연기를 보여줬다. 연기 노하우를 묻는 말에 "원래 술을 잘 못 마신다. 술을 마시면 온몸이 빨개지고 속이 안 좋아져서 필름이 끊겨 본 기억이 거의 없다"고 밝혔다. 그는 "취할 정도로 마시지 않기 때문에 취했을 때 감정을 남들보다 잘 기억하는 편인 것 같다"고 설명했다. 이를 듣던 김영광은 "채수빈이 평소 술을 잘 안 먹는다"며 "회식할 때 남들이 취하는 걸 관찰하는 편"이라고 덧붙였다.'나를 충전해줘'는 오는 9일 넷플릭스에서 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr