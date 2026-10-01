넷플릭스

배우 손예진이 남편 현빈이 '메이드 인 코리아 2' 활동이 적은 것에 대해 해명했다.지난달 29일 서울 종로구 삼청동에 위치한 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '스캔들' 손예진과 인터뷰를 진행했다. 손예진은 대한민국을 대표하는 청순의 아이콘인 만큼 산뜻한 블루 스트라이프 셔츠에 깔끔한 중단발로 멋을 내고 등장했다.'스캔들'은 조선시대 여성으로만 갇혀 살기에는 뛰어난 재능을 가진 여인 '조씨부인'(손예진 분)과 조선 최고의 연애꾼 '조원'(지창욱 분)이 벌이는 발칙하고도 위험한 사랑 내기, 그리고 그 내기에 얽힌 한 여인 '희연'(나나 분)의 이야기를 그린다. 손예진은 극 중 금기의 시대에 맞서 유혹의 내기를 제안하는 '조씨부인' 역을 맡았다. 조씨부인은 누구보다 뛰어난 재능과 매력을 지녔지만, 여인으로서는 아무것도 할 수 없는 시대의 현실에 막혀 '조윤'이라는 이름마저 내려놓은 채 사대부 여인으로 살아가는 인물이다.손예진이 '스캔들'을 선보였다면, 같은 시기에 남편 현빈은 디즈니+ '메이드 인 코리아 2'를 내놨다. 부부가 추석 연휴에 동시에 안방극장을 접령한 셈이다. 다만 현빈은 시즌1에서 다양한 홍보 활동을 했던 만큼 시즌2에서는 인터뷰를 진행하지 않았다.이에 일각에서는 장난스레 '남편이 아내를 너무 사랑해서 인터뷰를 안 하는 것이 아니냐'는 이야기가 돌았다. 손예진은 이 말을 듣고 곧장 "설마요~"라고 대답했다.그러면서 "서로 작품에 있어서 책임이 있다. 할 수 있는 홍보는 다 하려고 노력한다. 시즌1 때 인터뷰를 해서 안 하는 걸로 알고있다"라며 "어차피 부산국제영화제도 갈 거고 얼마 전에 시사회도 했는데 그럼 그것도 안 했어야 하는 거 아니냐"고 너스레를 떨었다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr