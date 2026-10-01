박미선이 '가짜 장례식' 루머를 언급했다./사진=SNS

박미선이 '가짜 장례식' 루머를 언급했다./사진제공=MBC

박미선이 온라인상에 떠돈 '가짜 장례식' 루머를 언급하며 생존 신고를 위해 방송에 복귀했다고 밝혔다.지난 9월 30일 방송된 MBC ‘라디오스타’는 박미선, 김정난, 김새롬, 김수미가 출연한 ‘멋진 언니는 내가 할게, 동생은 누가 할래?’ 특집으로 꾸며졌다.박미선은 암 치료를 겪었던 시간을 특유의 유쾌함으로 풀어냈다. 유방암 진단과 림프절 전이로 총 16번의 항암 치료를 받았다는 그는 당초 조용히 치료를 마친 뒤 복귀할 생각이었다고 밝혔다. 그러나 갑작스러운 활동 중단으로 동료들의 걱정이 이어지고, 온라인에는 ‘박미선 장례식’이라는 연관 검색어와 가짜 장례식 영상까지 등장하면서 지난해 11월 ‘생존 신고’를 위해 방송에 모습을 보였다고 설명했다.힘겨웠던 치료 과정에서도 박미선은 긍정적인 마음을 잃지 않으려 했다. 항암 치료로 머리카락이 빠져 삭발해야 했던 순간에도 눈물 대신 영화 ‘매드맥스’의 퓨리오사를 떠올리며 기념사진을 찍었다고 밝혔다. 그는 자신이 울고 힘들어하면 가족과 주변 사람들이 더 힘들어할 것 같아 즐겁게 지내려고 노력했다고 털어놨다.암 치료는 남편 이봉원을 바라보는 마음도 바꿔 놓았다. 박미선은 진단 사실을 가장 먼저 이봉원에게 문자로 알렸고, 이봉원에게서 “괜찮을 거야. 걱정하지 마. 내가 있잖아”라는 답장을 받았다고 회상했다. 그는 투병을 겪으며 부부 관계가 “이혼하거나 좋아지거나 둘 중 하나일 것”이라고 생각했다면서, 남편의 배려에 서운했던 마음이 눈 녹듯 사라졌다고 밝혔다.이어 박미선은 자신이 남편을 감싸고 산다고 생각했지만, 아파 보니 오히려 “남편이 나의 울타리였다”는 사실을 깨달았다고 고백했다. 치료 후에는 이봉원과 신혼처럼 잘 지내고 있다며 이전보다 더욱 단단해진 부부 관계를 전했다.김정난을 따라 BTS 콘서트를 찾았다가 뒤늦게 ‘아미’가 된 박미선은 과거 행사장에서 신인 시절 BTS를 ‘광탄소년단’이라고 잘못 소개했던 흑역사를 소환했다. BTS 팬이 된 사실을 SNS에 올린 뒤 뷔가 ‘좋아요’를 눌렀던 일화도 자랑했다.치료 후 건강이 좋아지면서 김정난과 BTS 해외 공연 원정도 계획 중이라고 밝혔다. 박미선은 연말 방콕 공연을 보기 위해 여행을 준비 중이라면서, 오랜 치료 기간 하지 못했던 장거리 여행에 대한 기대감을 보였다. 배우 변우석을 향한 팬심도 만만치 않았다. 박미선은 유재석에게 변우석의 사인을 부탁했고, 결국 주우재를 통해 “미선 누나 사랑해용”이라는 메시지가 담긴 사인 사진을 받았다고 자랑했다. 변우석이 모델로 활동하는 치킨 브랜드의 포장백에는 밑판까지 보강해 명품백 대신 들고 다닌다며 ‘찐팬’다운 일상을 공개했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr