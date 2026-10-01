김영광이 '나를 충전해줘'에서 비주얼에 공을 들였다고 밝혔다. / 사진=텐아시아DB

박수원 감독이 '나를 충전해줘'에 출연한 김영광을 칭찬했다. / 사진제공=넷플릭스

배우 김영광이 '나를 충전해줘'에서 비주얼에 공을 들였다고 밝혔다.1일 서울 마포구 마포대로 호텔 서울 나루 엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '나를 충전해줘'의 제작발표회가 열렸다. 배우 김영광과 채수빈, 박수원 감독이 참석했다.'나를 충전해줘'는 인공 심장 배터리가 방전된 백호랑(김영광 분)과 전기 능력을 가진 나보배(채수빈 분)의 로맨스를 그린 작품이다. 김영광이 연기하는 백호랑은 철저한 계획 속에 살아가는 재벌 3세인 인물이다.김영광은 재벌 3세를 연기하기 위해 의상에 힘을 많이 썼다고 털어놨다. 그는 "의상은 거의 다 제작했다"며 "멋스러운 실크 잠옷을 입고 다니는 등 비주얼적으로 신경을 많이 썼다"고 설명했다.박수원 감독은 김영광에 대해 "로코에 필요한 남자 배우의 모든 덕목을 가지고 있다"며 "만화를 찢고 나온 것 같은 비주얼과 피지컬이 있고 시크해 보이는데 장난기도 많다"고 칭찬했다. 그러면서 "다른 사람한테는 까칠하지만 내 여자한테는 대형견 같은 애교도 있다"며 "여자 시청자들이 좋아할 만한 요소를 갖고 있는데 본인만 잘 모르시는 것 같다. 그래서 완성이다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.'나를 충전해줘'는 오는 9일 넷플릭스에서 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr