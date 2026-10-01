배우 차주영이 남다른 기럭지와 비율을 보이고 있다. / 사진=차주영 SNS

배우 차주영이 남다른 비율로 분위기를 뽐냈다.차주영은 지난달 30일 자신의 인스타그램에 "지끈", "힘을 내 주영아"라는 짧은 문구들과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 차주영이 외출을 위해 한 외국 호텔의 복도를 걷고 있는 모습. 그는 붕 뜬 헤어스타일과 과하게 꾸미지 않은 룩으로 시선을 모았다.특히 그는 이마를 짚은 포즈에서 얼굴 절반을 가릴 정도의 크기를 보였으며, 가녀린 몸매로 인해 더욱 길어 보이는 기럭지를 자랑해 눈길을 끌었다.한편 차주영은 내년 방영 예정인 드라마 '인간X구미호'에 출연한다. 해당 작품은 인간을 홀리는 요망한 존재와 요물을 끌어들이는 인간이 운명의 교차점에서 마주하는 미지수(x) 판타지 로맨틱 코미디다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr