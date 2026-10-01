김영광과 채수빈이 '나를 충전해줘'에 출연하게 된 계기를 밝혔다. / 사진=텐아시아DB

배우 김영광과 채수빈이 '나를 충전해줘'에 출연하게 된 계기를 밝혔다.1일 서울 마포구 마포대로 호텔 서울 나루 엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '나를 충전해줘'의 제작발표회가 열렸다. 배우 김영광과 채수빈, 박수원 감독이 참석했다.'나를 충전해줘'는 인공 심장 배터리가 방전된 백호랑(김영광 분)과 전기 능력을 가진 나보배(채수빈 분)의 로맨스를 그린 작품이다.김영광은 "대본을 받았을 때 어렸을 때 처음 만화책을 접했을 때 같았다"고 털어놨다. 그는 "순정만화를 처음 접하면 '이런 게 다 있네?'하는 생각이 든다"며 "그런 만화 같은 설정과 재밌는 상황 때문에 하면 재미있겠다는 생각이 들었다"고 설명했다.채수빈은 "대본을 재밌게 보기는 했지만, 장르적인 고민 탓에 출연에 고민이 있었다"고 고백했다. 하지만 제작진과의 미팅을 통해 출연을 결심했다. 채수빈은 "제작진이 '아는 맛이지만 정말 맛있게 만들 자신 있다'고 말씀하셨고 이야기가 귀엽고 따스함도 있어서 결심했다"고 말했다.'나를 충전해줘'는 오는 9일 넷플릭스에서 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr