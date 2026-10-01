그룹 엔시티 위시 / 사진 제공=SM엔터테인먼트

그룹 NCT WISH(엔시티 위시)가 네 번째 미니앨범 'I SPY'의 새 티저 이미지를 공개했다.엔시티 위시는 지난 9월 30일과 10월 1일 공식 SNS를 통해 'Lover Boy'(러버 보이) 콘셉트의 티저 이미지를 선보였다. 시온, 리쿠, 유우시, 재희, 료, 사쿠야는 컬러풀한 공간을 배경으로 앞서 공개된 'Confused Boy'(컨퓨즈드 보이)와는 달라진 분위기를 보여준다.이번 콘셉트는 엔시티 위시가 컴백 콘텐츠를 통해 이어온 첫사랑 이야기의 다음 단계다. 앞서 공개된 트레일러에서는 여섯 멤버가 처음 느껴보는 감정의 정체를 알지 못해 혼란스러워하는 모습을 담았고, 이후 'Lover Boy' 영상에서는 그 감정이 사랑이라는 사실을 깨닫는 과정을 그렸다.이 같은 설정은 최근 문을 연 디스코드 서버 'WISH LAND'(위시 랜드)에서도 이어진다. 'WISH LAND'에서는 'Confused Boy'와 'Lover Boy' 두 콘셉트를 활용한 추가 콘텐츠가 순차적으로 공개될 예정이다.엔시티 위시의 네 번째 미니앨범 'I SPY'에는 동명의 타이틀곡을 포함해 총 6곡이 수록된다. 앨범은 오는 10월 12일 오후 6시 발매된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr