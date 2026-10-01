에릭♥나혜미 두 아들, 벌써 이렇게 컸어?…떡잎부터 남다른 발육 "엄마 녹아"

배우 나혜미가 두 아들과 함께한 육아 일상을 공유했다.나혜미는 1일 자신의 SNS에 "보물 1호, 보물 2호. 중장비 러버들 아둘맘이란"이라는 문구와 함께 사진을 올렸다.공개된 사진에는 중장비 체험에 나선 두 아들의 모습이 담겼다. 두 아이는 커다란 굴착기 운전석에 나란히 앉아 호기심 가득한 눈빛을 보내고 있다. 나혜미는 그런 두 아들에게 각각 '보물 1호', '보물 2호'라는 애칭을 붙이며 애정을 숨기지 않았다. 이어 크레인 기구에 탑승한 아이들의 사진과 함께 "너희들이 좋으면 나도 좋아"라는 글을 덧붙이며 훈훈함을 더했다.집 안에서 포착된 두 아들의 우애도 눈길을 끈다. 식탁에 나란히 앉은 형제가 서로의 뺨에 다정하게 뽀뽀를 나누자, 나혜미는 "엄마 녹아"라며 흐뭇한 심경을 전했다.나혜미는 2017년 그룹 신화 멤버 겸 배우 에릭과 결혼했다. 2023년 첫째 아들을 얻은 데 이어, 지난해 둘째 아들을 품에 안으며 두 아들의 부모가 됐다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr