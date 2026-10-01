한정수가 영화를 둘러싼 논쟁을 언급했다. / 사진=텐아시아DB, 한정수 SNS

배우 한정수가 영화를 둘러싼 논쟁에 대한 생각을 밝혔다.1일 한정수는 자신의 SNS에 "영화는 영화로만 봅시다. 다큐가 아니잖아요. 왜 이리 말이 많은지"라고 말했다.이는 영화 '암살자(들)'(감독 허진호)을 둘러싼 여러 의견에 대한 견해를 나타낸 것으로 풀이된다. 이를 두고 댓글을 통해서도 네티즌들의 논쟁이 이어지고 있다.'암살자(들)'은 1974년 8월 15일 발생한 영부인 저격 사건의 배후와 진실을 추적하는 내용을 담았다. 허진호 감독이 연출하고 배우 유해진, 박해일, 이민호 등이 출연했다.실제 사건의 수사 결과 범인은 재일교포 문세광으로 기록돼 있지만 영화는 여기에 상상력을 더해 또 다른 가능성을 제기한다. 이를 두고 영화 속 표현의 자유로 허용해야 한다는 의견과 현대사의 왜곡 논란이라는 입장이 팽팽하게 맞서고 있다.이에 허진호 감독은 9월 30일 채널 '봉지욱의 오프더레코드'를 통해 입장을 밝혔다. 그는 "배우들, 스태프들이 정말 열심히 일했다. 이렇게 폄하될 줄 몰랐다. 배우들도 힘들어한다. 역사 왜곡 논란으로 프레임을 씌우니까"라고 말했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr