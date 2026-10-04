유리가 '전국노래자랑' 객석에서 포착됐다. / 사진제공=KBS

유리가 '전국노래자랑' 객석에서 포착됐다. / 사진제공=KBS

그룹 소녀시대의 멤버 유리가 화려한 무대 위가 아닌 '전국노래자랑' 객석에서 포착됐다.4일 방송되는 KBS1 '전국노래자랑' 2185회는 제주특별자치도 서귀포시 편으로 꾸며진다. 프로그램이 제주도를 찾은 것은 2023년 이후 3년 만으로, 이날 방송은 90분 특별 편성된다.녹화는 표선해수욕장 특설무대에서 진행됐다. 특히 이날 객석에는 예상치 못한 얼굴이 등장했다. 소녀시대 멤버이자 배우로 활동 중인 유리가 관객들과 함께 무대를 지켜본 것.공개된 사진 속 유리는 꾸밈을 최소화한 수수하고 편안한 차림으로 객석에 앉아 있다. 무대를 바라보며 환하게 웃거나 박수를 치는 등 자연스럽게 공연을 즐기는 모습도 담겼다.유리는 현재 제주살이 3년 차다. 이날 역시 별도의 무대 출연이 아닌 관객으로 자리를 찾아 지역 주민들의 무대와 초대 가수들의 공연을 즐겼다. 녹화 내내 환호와 박수를 보내며 참가자들을 응원했다는 후문이다.제작진은 "3년 만에 다시 찾은 제주의 아름다운 표선해수욕장에서 도민 여러분의 열정과 끼를 90분 동안 담아냈다"며 "객석에서 현지인 바이브를 뽐낸 유리의 모습도 만나볼 수 있을 것"이라고 전했다.'전국노래자랑' 서귀포시 편은 이날 오후 12시 10분 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr