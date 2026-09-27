김가연의 모친이 예비 손주사위를 향한 애정을 나타냈다. / 사진=김가연 임요환의 게임부부

김가연의 모친이 예비 손주사위를 향한 애정을 나타냈다. / 사진=김가연 임요환의 게임부부

배우 김가연의 모친이 사위보다 6살 어린 예비 손주사위를 향한 애정을 나타냈다.지난 25일 유튜브 채널 '김가연 임요환의 게임부부'에는 '김가연 vs 엄마 요리 서열정리! 요리고수 모녀의 인생 멸치볶음 & 박보검 최애 반찬 비법 레시피'라는 제목의 영상이 게재됐다. 김가연과 친정엄마는 인생 멸치볶음을 두고 요리 대결을 펼쳤다.친정엄마가 눈대중과 전통 고추장 양념 방식으로 깊은 손맛을 자랑했다. 반면, 김가연은 정밀한 계량을 바탕으로 한 아몬드 멸치볶음을 선보이며 티격태격 모녀 케미를 보여줬다.김가연의 모친은 "서령이만 음식을 못 한다"며 손녀를 언급했다. 그는 "근데 또 내 마음에 쏙 드는 짝을 만났다"며 "남자인데 요리를 엄청나게 잘한다"고 만족했다.앞서 김가연은 큰딸 서령의 남자친구를 언급했다. 그는 "예비 사위가 음식을 잘한다"고 말했다. 당시 임요환은 "첫째 딸이 많이 연상을 만나는데 나랑 6살 차이가 난다"라고 설명했다.김가연은 2011년 임요환과 재혼했다. 김가연은 전남편과의 사이에서 큰딸 서령을 뒀으며, 재혼 후 둘째 딸을 얻었다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr