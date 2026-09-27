전현무가 다낭에서 촬영을 종료한다./사진=텐아시아DB

전현무가 다낭에서 촬영을 종료한다./사진제공=MBN

전현무가 다낭에서 촬영 종료를 선언한다.오는 27일 오후 10시 30분 방송되는 MBN ‘디스이즈 현무로드’ 2회에서는 ‘여친(여행 친구)’ 전현무-이준이 ‘한국인 없는 곳을 찾아라’를 모토로 베트남 다낭 탐방에 나선 가운데, 본인들조차 방송을 걱정하는 모습을 보인다.이날 두 사람은 여행 전 전현무의 니즈였던 ‘다낭 마사지숍’을 찾아 나선다. 그러나 가는 곳마다 한국인 관광객과 한글 간판이 쏟아지자 “여긴 너무 한국이다. 명동이네”라며 진땀을 흘린다. 고심 끝에 간판에 한국어가 없는 마사지숍을 찾아 들어가지만, 이내 곳곳에서 “안녕하세요”라는 한국인들의 인사가 터져 나온다. 결국 전현무는 “여긴 촬영 안하겠다!”며 과감하게 촬영 종료를 선언한다.이후 야경이 아름다운 도시를 지나 한 시골 골목에 접어든 두 사람은 현지 어린이들과 즉석 축구 대결을 벌인다. 아이들과 온몸으로 부딪히며 축구를 즐기던 두 사람은 이내 체력이 바닥나 “그만! 그만해!”를 외친다. 이준은 “와, 얘네는 슬리퍼 신고 하는 거였네”라며 현타를 제대로 맞는다.이어 두 사람은 앞서 방문한 현지 마사지숍 직원이 추천해준 해산물 식당으로 향한다. 건물 두 채를 가득 채운 손님들의 모습에 입이 ‘쩍’ 벌어진 것도 잠시, 손님층을 빠르게 스캔한 이준은 “한국인은 한 명도 없다”며 눈을 반짝인다. 이곳에서 두 사람은 크레이피시, 타이거 새우 등 싱싱한 해산물을 흡입한다. 콜라를 곁들이던 전현무는 “나는 술 두 잔 마시면 만취한다”고 주량을 고백한다. 이준은 “‘연예대상’을 받은 진짜 기쁜 날에도 안 마시냐?”고 묻는데, 전현무는 “그런 날은 술 취한 연기를 한다”고 실토한다.이준은 “근데 ‘현무로드’ 찍으면서 방송 생각은 안하고 그냥 놀기만 해서 걱정된다”고 불안해한다. 전현무는 “요즘 시청자분들은 방송을 위해 뭔가를 (억지로) 하는 건 안 보신다”며 뼈 있는 시류를 분석한다. 그러면서 “이 장소 자체가 대박 아니냐. 가장 한국과 다른 환경에 나를 던지는 거다. 그래야 힐링이 되니까”라고 자신만의 여행관을 설파한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr