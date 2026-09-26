여에스더가 유산을 두고 남편 홍혜걸과 나눴던 대화를 언급했다. / 사진='에스더TV' 유튜브 캡처

여에스더가 유산을 두고 남편 홍혜걸과 나눴던 대화를 언급했다. / 사진='에스더TV' 유튜브 캡처

의사 겸 사업가 여에스더가 유산을 두고 남편 홍혜걸과 나눴던 대화를 언급했다.지난 25일 유튜브 채널 '여에스더의 에스더TV'에는 '인간극장, 내 아내의 남자 사람 친구'라는 제목의 영상이 게재됐다. 여에스더와 26년 지기 남사친 함익병 원장이 양재천을 산책하는 모습이 담겼다.여에스더는 방송에서 언급했던 자신의 유산에 관해 설명했다. 여에스더는 "방송이긴 했지만 내가 죽으면 혜걸 씨한테 뭘 남겨준다 안 남겨준다고 얘기했다"고 언급했다. 이에 함익병은 "누가 먼저 죽을지 모르는데 지금 이 나이에 사이좋게 살면 됐지"라며 "뭘 죽음을 앞두고 걱정을 하냐. 그 나이 되면 아무 의미 없다"고 생각을 밝혔다.여에스더는 아랑곳하지 않고 설명을 이어갔다. 그는 "(남편에게) '내가 죽으면 퇴직 연금과 집을 주겠다'고 했더니 '그림도'라고 했다"고 털어놔 웃음을 자아냈다. 이를 들은 홍혜걸은 농담이라며 "나는 에스더 죽으면 따라 죽을 거다"라고 말했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr