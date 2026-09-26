사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

'나는솔로' 31기 순자가 31기 경수와 생활한복을 맞춰 입은 모습을 공개했다.31기 순자는 최근 자신의 인스타그램에 "이번 주 선배의 참견에서는 추석을 맞아 조금 캐주얼하게 명절 분위기를 내봤어요. 🌝 같이 인사동에 가서 생활한복 치마와 노리개, 재킷을 고르며 명절 무드를 더해봤는데, 유치원 졸업한 이후로 오랜만에 입어보는 한복이라 어색하면서도 색다르고 즐거웠어요. 모솔 특집과 함께한 선배의 참견도 어느덧 마지막을 향해 가네요. 선배의 참견에서 함께 맞추어 입었던 상준님과의 시밀러룩 코디들은 조만간 천천히 정리해서 스토리에 공유해볼게요! 모두 풍성한 한가위 보내시고 선배의 참견도 끝까지 재밌게 지켜봐 주세요💛"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 31기 순자는 연한 하늘색 치마에 아이보리색 상의를 입고 31기 경수와 마주 서 있다. 머리를 낮게 묶고 옆머리를 자연스럽게 내린 순자의 뒤쪽에는 꽃 장식이 자리했으며, 짙은 회색 재킷과 바지를 입은 경수는 한 손으로 순자의 손을 잡고 다른 손을 머리 위로 뻗은 채 순자를 바라보고 있다. 두 사람의 옷에는 작은 마이크가 달려 있다.이어진 사진에서 31기 순자와 31기 경수는 나란히 몸을 숙인 채 두 손을 입가 가까이에 모으고 서로를 바라보고 있다. 순자의 풍성하게 퍼지는 하늘색 치마와 아이보리색 상의가 전신으로 드러나며 경수는 짙은색 의상을 그대로 맞춰 입고 미소를 짓고 있다. 두 사람 사이로 작은 나뭇가지와 잎이 겹쳐 보이고 뒤편의 넓은 유리창과 식물들이 화면을 채운다.또 다른 사진에서 31기 순자는 31기 경수와 손을 맞잡은 채 나란히 서서 카메라를 바라보고 있다. 순자는 한 손을 얼굴 옆에 둥글게 만들어 하트 모양을 표현했고 키가 큰 경수 역시 같은 포즈를 취하며 환하게 웃었다. 순자의 빨간색 플랫슈즈와 길게 내려오는 하늘색 치마가 눈에 띄며 경수는 짙은 회색 재킷과 넓은 실루엣의 바지에 검은색 신발을 매치했다.마지막 사진에서 31기 순자와 31기 경수는 서로 가까이 선 채 카메라 쪽으로 팔을 길게 뻗어 브이 포즈를 취하고 있다. 위에서 내려다본 구도 속 순자는 경수의 어깨 가까이에 몸을 붙이고 아래를 바라보며 웃고 있고, 경수는 한쪽 팔을 순자의 어깨 뒤로 두른 채 커다란 브이를 만들어 보였다. 가까이 뻗은 두 사람의 손이 화면 앞쪽을 크게 채우며 앞선 사진과는 다른 구도를 보여준다.이를 본 팬들은 "머리묶는것도 너어어ㅓ어무 잘어울려요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "뿌까머리 너무 귀여우세요", "왜 자꾸 웨딩촿영으로 보이냐고요", "사랑스럽다" 등의 댓글을 달았다.한편 1991년생인 순자는 1990년생인 경수와 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전해 달달한 연애를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr