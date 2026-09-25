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사진 : 스튜디오더블 제공

개그맨 이상준이 기대했던 미슐랭 맛집에서 예상 밖의 반응을 선보인다.오늘(25일) 공개되는 스튜디오더블의 유튜브 콘텐츠 ‘이상준의 머나먼 맛집’ 5회에서 이상준은 이동에만 7시간이 걸리는 태국 파타야 원데이 먹방 투어에 나선다.이날 이상준은 만만치 않은 거리의 파타야 당일치기에 도전한다. 먼 거리를 하루 만에 소화해야 하는 만큼 공항 관계자들보다 먼저 인천공항에 도착한 그는 ‘인천공항 셔터맨’에 등극했다고. 하루 동안 8곳의 식당을 찾아 음식을 맛보겠다는 목표를 세운 가운데, 이동에만 24시간 중 7시간을 써버린 이상준이 ‘1일 8끼’를 무사히 완주할 수 있을까.이어 이상준은 기대를 안고 미슐랭 선정 보트누들 맛집을 찾는다. 작은 배 위에서 음식을 주고받던 데서 시작된 보트누들이 미슐랭의 선택까지 받은 만큼 어떤 맛일까. 하지만 막상 보트누들을 맛본 이상준은 다소 심심한 맛에 “특별한 맛은 아니다”라며 예상 밖의 반응을 보인다. 그러던 중 자신이 주문한 국수에 무언가 빠져 있다는 뜻밖의 사실을 알게 된다고 해 과연 그의 평가를 뒤집을 반전이 찾아올지 관심이 모인다.파타야의 해산물을 맛보러 나선 이상준은 “나 해산물 아니야. 내가 나를 먹어? 그건 아니야”라며 너스레를 떤다. 식당에 도착하자마자 특유의 냄새로 똠얌꿍을 알아챈 그는 20대에 먹어본 뒤 오랫동안 다시 먹지 않았다고 밝힌다. 여기에 농어 튀김에서는 똠얌꿍보다 더욱 강렬한 액젓 향이 코끝을 자극한다. 이상준은 “실망하고 싶지 않다”며 선뜻 손을 대지 못하고 망설이는 모습을 보인다고. 과연 강렬한 향을 넘어 농어 튀김 첫 시식에 성공할 수 있을지 궁금증을 더한다.한편, ‘이상준의 머나먼 맛집’ 5회는 오늘(25일) 오후 5시 유튜브를 통해 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr