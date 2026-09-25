배우 임시완과 설인아가 서로를 번갈아 품에 안으며 기존 로맨스의 공식을 뒤집는다./사진제공=tvN

배우 임시완과 설인아가 서로를 번갈아 품에 안으며 기존 로맨스의 공식을 뒤집는다./사진제공=tvN

배우 임시완과 설인아가 서로를 번갈아 품에 안으며 기존 로맨스의 공식을 뒤집는다.오는 10월 19일 첫 방송 되는 tvN 새 월화드라마 '나의 유죄인간'은 살인 용의자로 지목된 안하무인 재벌 3세와 그의 수행비서로 잠입한 특수부대 출신 형사의 밀착 스릴 로맨스를 그린다.임시완은 재벌 3세 윤이준 역을, 설인아는 특수부대 출신 형사 강재희 역을 맡는다. 윤이준은 수행비서 강재희를 남자로 알고 있지만, 강재희는 그를 유력한 살인 용의자로 의심하며 위장 수사를 벌인다. 서로 다른 목적을 숨긴 채 가까워지는 두 사람의 관계가 이야기의 중심을 이룬다.'역전 포스터' 2종에는 두 사람의 뒤바뀐 관계성이 담겼다. 먼저 '왕자님 안기' 버전에서는 강재희가 자신의 고용주인 윤이준을 품에 안고 있다. 특전사 출신다운 강재희의 박력과 달리 윤이준은 당황한 기색 없이 편안하게 안겨 있어 대비를 이룬다.'공주님 안기' 버전에서는 위치가 완전히 바뀐다. 이번에는 윤이준이 강재희를 품에 안은 채 그에게 시선을 고정하고 있다. 서로 손을 맞잡고 가까이 마주한 모습에서 고용주와 수행비서라는 관계를 넘어선 감정 변화를 엿볼 수 있다.포스터에는 "당신 죄지었어, 내 마음을 뛰게 한 죄", "당신도 죄지었어, 내 마음을 뛰게 한 죄"라는 문구도 담겼다. 서로를 같은 이유로 '유죄인간'이라 지목한 두 사람이 각자의 속내를 숨긴 관계에서 어떻게 로맨스로 발전할지가 관전 포인트다.김호준 CP는 앞서 임시완을 주인공으로 캐스팅하기 위해 오랜 시간 공을 들였다고 밝혔다. 임시완과 설인아는 이번 작품에서 서로 안고 안기는 '역전 로맨스'를 통해 기존 로맨틱 코미디와 다른 관계성을 선보인다.'나의 유죄인간'은 다음 달 19일 오후 8시 50분 첫 방송 된다. 글로벌 시청자들은 아마존 프라임 비디오를 통해 시청할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr