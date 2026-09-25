이민정의 주연작 '그래, 이혼하자'가 0%대 시청률로 막을 내렸다. / 사진=텐아시아DB

'그래, 이혼하자'가 종영했다. / 사진제공=캔버스엔

배우 이민정의 6년 만의 드라마 복귀작 '그래, 이혼하자'가 끝내 시청률 반등 없이 막을 내렸다. 첫 회부터 마지막 회까지 모두 0%대에 머물며 아쉬운 성적표를 받았다.지난 24일 KBS Drama와 GTV에서 '그래, 이혼하자'(연출 주성우, 극본 황지언) 최종회가 방송됐다. 이날 시청률은 0.3%를 기록했다. '그래, 이혼하자'는 방영 기간 내내 1%의 벽을 넘지 못하면서 전 회차 0%대 시청률로 종영하게 됐다.'그래, 이혼하자'는 이민정이 2020년 KBS2 '한 번 다녀왔습니다' 이후 6년 만에 드라마 주연으로 복귀한 작품이라는 점에서 방송 전부터 주목받았다. 김지석과 부부로 호흡을 맞춰 이혼을 결심한 웨딩드레스숍 대표 부부의 이야기를 그렸지만, 시청률에서는 좀처럼 힘을 쓰지 못했다.최종회에서는 백미영(이민정 분)과 지원호(김지석 분)가 오랜 갈등 끝에 결국 이혼을 선택하는 과정이 담겼다. 백미영은 지원호가 남긴 편지를 통해 3년 전 유산과 관련된 진실을 알게 됐다. 이후 지원호를 찾아간 백미영은 "우리 이혼하자"는 그의 뜻을 받아들이며 서로의 앞날을 응원하기로 했다.두 사람은 재산분할과 회사 경영권을 놓고 마지막까지 부딪혔다. 지원호는 백미영에게 회사 경영권을 넘기려 했지만, 백미영은 함께 키운 회사를 혼자 차지할 수 없다며 거부했다. 이 과정에서 두 사람의 이혼 사실까지 외부에 알려지면서 회사가 위기에 빠졌다.결국 백미영은 지원호의 제안을 받아들여 회사를 맡기로 했다. 두 사람은 7년간의 결혼 생활을 정리하고 악수를 나누며 각자의 길로 향했다.시간은 1년 뒤로 흘렀다. 지앤화이트 대표가 된 백미영 앞에 새로운 디자이너 지원자가 등장했고, 그 주인공은 지원호였다. 다시 마주한 두 사람이 미소를 나누는 장면을 끝으로 이야기가 마무리됐다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr