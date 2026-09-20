사진=MBC '전지적 참견 시점'

사진=MBC '전지적 참견 시점'

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'전지적 참견 시점' 코미디언 유영우가 노래로 쏟아진 관심에 자신의 직업을 두고 고민을 털어놨다.19일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'(이하 '전참시')에는 코미디언 유영우와 최예나가 게스트로 출연했다.이날 유영우는 자신을 코미디언이라고 소개하면서도 "코미디를 어릴 때부터 했지만 이렇게 관심 가져주신 것이 노래라서 대부분의 분들이 가수로 알고 계신다"고 말했다.유영우는 초등학교 때부터 코미디언을 꿈꿨다고 밝혔다. 그는 고등학교 시절부터 극단 생활을 했고, 대학에서도 코미디를 전공했다. 2019년 KBS2 '개그콘서트'를 통해 데뷔한 유영우는 이과정을 거쳐 코미디언이 됐다.노래를 시작하게 된 계기도 전했다. 유영우는 "그냥 흥얼거렸는데 주변 분들이 '너 코미디보다 노래를 더 잘하는데?'라고 하더라"고 말했다. 그는 "코미디는 안 하고 노래만 하고 있다. 제 직업이 저도 뭔지 잘 모르겠다"고 덧붙였다.유영우의 일상도 공개됐다. 그는 기상 후 목 관리용 손수건을 두른 채 두피 마사지를 했고, 배도라지즙과 목에 좋은 제품을 챙겼다. 이를 지켜본 최예나는 "저보다 많다"며 목 관리 용품의 양에 놀랐다.유영우의 매니저는 최근 스케줄이 크게 늘었다고 밝혔다. 그는 "요즘 스케줄이 10배 이상 늘었다"며 "코미디언 매니저인지 가수 매니저인지 헷갈릴 때가 있다"고 말했다.매니저에 따르면 유영우의 스케줄 10개 중 8~9개는 노래를 불러달라는 요청이다. 그는 "코미디를 하루도 안 할 때가 많고 웃음을 포기할 지경"이라고 너스레를 떨었다. 유영우의 노래 영상은 약 200만 회 이상의 조회 수를 기록하기도 했다.유영우의 집 서재도 눈길을 끌었다. 장식장에는 웹예능 '나의 연수 아저씨'를 통해 인연을 맺은 리센느 원이의 앨범이 놓여 있었다. 앨범에는 "영우 오라버니", "평생 봐요"라는 내용의 편지가 적혀 있었다.한편 유영우는 리센느 원이, 코미디언 이선민과 함께 '나의 연수 아저씨'에 출연하며 '원이 둘째삼촌'으로 불리고 있다. 그는 채널 '유스데스크'도 운영 중이다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr