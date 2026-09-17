고지용이 전처 허양임을 상대로 법적 대응에 나섰다. / 사진=고지용 SNS

고지용, 허양임이 이혼 전 공식석상에 선 모습이다. / 사진=텐아시아DB

그룹 젝스키스 출신 고지용이 전처인 의사 허양임을 상대로 법적 대응에 나섰다.소속사 마운틴무브먼트스토리는 지난 16일 고지용이 법원에 허양임을 상대로 면접교섭 방해금지와 자녀 사진·영상 게시금지 가처분 신청을 냈다고 밝혔다.고지용은 2024년 4월 24일 합의 이혼한 뒤 건강이 크게 악화됐다고 주장했다. 그는 "이혼 후 5월 9일 간경화와 간경변 및 쇼크 등으로 병원에 실려 갔고 죽음까지 각오해야 했다"며 "결혼 생활 중에도 병이 악화했지만 서로 원만히 합의했고, 약 2년간 여러 차례 입원하며 생사를 오갔다"고 말했다.양육비와 자녀 면접교섭을 둘러싼 갈등도 있었다고 밝혔다. 고지용 측은 허양임이 병원을 홍보하는 과정에서 아들의 사진을 동의 없이 사용했다고 주장했다.고지용은 "전처에게도 말 못 할 여러 가지 일이 있다고 생각해 참아왔다"며 "미지급된 양육비를 분할 납부하게 해달라는 내용의 답변서를 두 차례 내용증명으로 보냈지만, 2026년 9월 5일 가처분 신청과 면접교섭권 심판 청구의 소를 제기해 더 이상 묵과할 수 없게 됐다"고 설명했다.그러면서 "몸을 회복하고 다시 사회생활을 하기 위해 노력하는 상황에서 대화가 이뤄지지 않은 채 소송까지 진행돼 더는 참을 수 없었다"고 덧붙였다.소속사는 "아이를 만나지 못해 힘들어하는 상황을 더 이상 지켜볼 수 없었다"며 "상대 측이 먼저 소를 제기한 상황에서 대응하기 위해 현재 상황을 알리게 됐다"고 밝혔다.한편 고지용과 허양임은 2년 전 이혼했다. 고지용은 지난 7월 자신의 SNS를 통해 해당 사실을 밝히며 "서로의 길을 존중하고 각자 어른으로서 책임을 다하기 위해 내린 결정이었다"고 설명했다. 그러면서 "승재는 엄마와 아빠의 새로운 관계를 이해하고, 지금은 안정적으로 잘 지내고 있다"고 덧붙였다. 두 사람은 2013년 결혼해 이듬해 아들 승재 군을 품에 안았다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr