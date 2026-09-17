오윤아가 근황을 공개했다. / 사진=오윤아 SNS

배우 오윤아가 군살 없는 몸매를 자랑했다.지난 16일 오윤아는 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 올렸다.사진 속 오윤아는 분홍빛 미니 드레스를 입고 촬영에 나선 모습이다. 몸매 라인을 따라 떨어지는 의상에 웨이브를 넣은 긴 머리와 큼직한 귀걸이로 포인트를 줬다.특히 짧은 원피스와 늘씬한 각선미가 어우러져 눈길을 끌었다. 오윤아는 촬영 중 여러 포즈를 자연스럽게 소화하며 세련된 분위기를 자아냈다.한편 오윤아는 1980년생으로 46세이며 2007년 비연예인과 결혼해 2015년 이혼했다. 이후 발달장애를 앓고 있는 아들 송민 군을 홀로 키워왔으며 최근 재혼 소식을 알렸다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr