이미지 크게보기 사진 = EBS1 ‘서장훈의 이웃집 백만장자 시즌2’

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‘연 매출 480억’ 이영혜 대표가 400평 사옥을 공개한 가운데 서장훈이 땅값을 언급하며 놀라움을 감추지 못했다.16일 EBS1 ‘서장훈의 이웃집 백만장자 시즌2’에서는 이영혜 대표의 집과 400평 사옥이 공개됐다.집을 둘러본 장예원은 “이런 뷰가 나올 거라고 생각 못했다. 이 집 장난 아니다”라고 감탄했고, 서장훈은 “하나하나 다 예쁘다”고 반응했다.이영혜 대표는 거실 책상에 대해 “요리 좋아하는 사람은 부엌이 제일 크지 않냐. 같은 이유다. 인테리어는 집안의 표정을 만드는 일 같다”고 답했다.이어 “제가 애가 있냐, 남편이 있냐. 일하는 게 제 즐거움 중 하나”라고 털어놨다.1억 원짜리 테이블에는 전체 옻칠이 더해졌다고. 이영혜 대표는 “옻칠은 천년을 견디기 때문에 아시아에서 가장 럭셔리 제품이 될 수 있다고 믿는다”고 강조했다.400평 사옥을 살펴본 서장훈은 “이 건물은 엄청 비싼 거다. 땅값이 엄청 올랐을 거다”라고 내다봤다.이영혜 대표의 첫 월급은 4만7000원이었다. 그는 “이 잡지는 내가 꼭 만들어야 한다. 지금 받는 월급만큼만 줘도 일하겠다”고 했고, 이후 “청소부터 인쇄, 업무, 글쓰기, 취재까지 다 떠맡아 하면서도 힘든 줄 몰랐다”고 회상했다.한편 서장훈은 서초동·흑석동·서교동 등에 건물을 보유한 것으로 알려졌다. 최근 서초동 건물을 450억원대에 매각하려는 사실이 알려졌으며, 해당 건물은 2000년 경매를 통해 28억1700만원에 매입했다. 과거 KBS 2TV ‘연중 라이브’에서는 총 700억원 이상 가치의 건물을 보유한 스포츠 스타 빌딩왕 1위로 소개되기도 했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr