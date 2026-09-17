이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘개과천선’

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그룹 쥬얼리 멤버 박정아가 코 성형수술을 한 지 25년 됐다고 털어놓은 가운데 서인영과 조민아도 성형 고백을 했다.16일 ‘개과천선’ 채널에는 쥬얼리 멤버들이 '불후의 명곡' 무대를 준비하는 모습이 담겼다.리허설 도중 박정아와 부딪혀 손톱 하나가 부러진 서인영은 “내 영혼이 날아갔다”며 웃음을 자아냈다. 이어 박정아를 향해 “정아 언니 앞으로 코 박을 뻔했다”고 농담을 건넸다.이때 제작진이 박정아의 코 수술을 언급하자 서인영은 “너 코 한 지 어떻게 알았냐”고 놀랐다. 박정아는 “한 지 25년 됐다. 난 저스트 원 타임(한 번)이다”라고 답했다.조민아도 “난 했다 뺐다”고 밝혔고, 서인영은 “난 다섯 번”이라고 받아쳤다.한편 쥬얼리는 지난 12일 방송된 KBS 2TV '불후의 명곡'에 출연해 많은 관심을 모았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr