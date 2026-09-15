사진 = 신슬기 인스타그램

사진 = 신슬기 인스타그램

사진 = 신슬기 인스타그램

사진 = 신슬기 인스타그램

배우 신슬기가 블랙 스타일링으로 또렷한 비주얼을 드러냈다.신슬기는 최근 자신의 인스타그램에 "📷"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 신슬기는 화이트 벽을 배경으로 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 스퀘어 네크라인의 블랙 민소매 상의를 입고 긴 생머리를 한쪽 어깨 앞으로 늘어뜨렸으며, 크게 뜬 눈과 살짝 벌어진 입술이 클로즈업된 얼굴에 시선을 모은다. 장식 없이 간결한 의상과 긴 머리가 어우러져 신슬기의 얼굴선과 쇄골이 선명하게 드러난다.이어진 사진에서 신슬기는 몸을 살짝 기울인 채 고개를 옆으로 기울여 카메라를 응시하고 있다. 허리선까지 내려오는 블랙 민소매 상의와 긴 생머리가 자연스럽게 이어진다.또 다른 사진에서 신슬기는 몸을 옆으로 돌린 채 고개만 카메라 쪽으로 향하며 입가에 미소를 띠고 있다. 어깨를 따라 이어지는 가느다란 블랙 스트랩과 등 뒤로 길게 떨어지는 생머리가 측면에서 한눈에 들어오고 얼굴과 어깨에 닿은 빛이 옆선을 더욱 또렷하게 보여준다.마지막 사진에서 신슬기는 같은 블랙 민소매 차림으로 옆을 향해 앉아 고개를 카메라 쪽으로 돌리고 있다. 한쪽 귀를 드러낸 긴 생머리가 등 뒤로 곧게 내려오며, 시선을 살짝 옆으로 둔 채 미소 짓는 모습이 앞선 사진들과 자연스럽게 이어진다.이를 본 팬들은 "사진인데 눈이 부셔", "레전드", "너무 예뻐", "공주", "순백의 여인", " 너무 아름다워요" 등의 댓글을 달았다. 특히 배우 박하선의 "아이 예뻐라"와 박소담의 "예쁘다!!!!"라는 댓글도 눈길을 끈다.한편 1998년생인 신슬기는 28세로 서울 강남구 신사역에 있는 대형 성형외과 원장의 딸인 것으로 알려졌다. 해당 성형외과 매매가는 1000억원으로 알려져 있다. 서울대학교 피아노 전공인 신슬기는 넷플릭스 '솔로지옥2'에 출연해 외모로 주목을 받았고 반전 학력으로 인기를 끌었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr