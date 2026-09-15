사진 = 송선미 인스타그램

사진 = 송선미 인스타그램

사진 = 송선미 인스타그램

배우 송선미가 차분한 미소를 담은 근황을 공개했다.송선미는 최근 자신의 인스타그램에 "매불쇼에서 연극 홍보하던 날 재밌게 봐주시고 좋아해주셔서 감사합니다🖤"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 송선미는 블랙 셔츠를 입고 카메라를 가까이 바라보며 옅은 미소를 짓고 있다. 자연스럽게 볼륨을 살린 짧은 헤어스타일과 또렷한 눈매, 윤기가 감도는 입술이 클로즈업된 얼굴과 어우러진 모습이다.이어진 사진에서 송선미는 한 손을 어깨 가까이에 둔 채 정면을 바라보고 있다. 넓은 칼라와 단추가 돋보이는 블랙 셔츠가 깔끔한 인상을 더하고, 입꼬리를 살짝 올린 표정이 자연스럽게 담겼다.마지막 사진에서 송선미는 같은 자세로 카메라를 응시하며 미소를 보이고 있다. 얼굴선을 따라 안쪽으로 떨어지는 짧은 머리와 블랙 의상이 어두운 배경과 맞물리면서 송선미의 얼굴과 표정이 더욱 선명하게 드러난다.이를 본 팬들은 "사진이 한장한장 잘나왔네요", "보기좋습니다", "너무 예뻐", "사랑합니다", "멋있어요", "완전 너무 예뻐요" 등의 댓글을 달았다.한편 1974년생인 송선미는 52세이며 TV조선 '퍼펙트 라이프'에 출연해 자기관리 비법을 밝힌 바 있다. 방송에서 오십견 극복과 어깨 안정성을 강화하는 픽스텐 운동을 한다며 송선미는 "얼마 전까지 연극을 했는데 체력이 너무 떨어져서 2주 동안 아무것도 하고 싶지 않았다. 그래서 체력을 키워야겠다는 생각이 들었다"고 말했다.송선미는 "기상 직후 혹은 자기 전에 독서를 하면 정신건강에 좋은 것 같아서 30분씩이라도 읽고 있다"며 그 후에는 케일, 바나나, 견과류, 자두, 코코넛 워터를 넣고 믹서기에 갈아서 주스를 만들었다. 밀가루와 탄수화물을 먹지 않는다는 송선미는 "밀가루, 탄수화물 등을 먹으면 너무 졸리고 힘든데 이걸 마시면 몸이 가볍다"며 "주스를 마시면 하루가 가볍게 시작된다"고 덧붙였다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr