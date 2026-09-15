그룹 스트레이 키즈 필릭스 / 사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 스트레이 키즈 필릭스가 생일을 맞아 환아와 재난 피해 아동 등을 위해 총 3억원을 기부했다.필릭스는 15일 삼성서울병원과 서울대학교어린이병원에 각각 1억원, 사단법인 북스인터내셔널과 유니세프 한국위원회에 각각 5000만원을 전달했다.기부금은 소아·청소년 암환자 치료와 취약계층 환아 지원, 그림책을 활용한 문화 교육 등에 사용된다. 유니세프 한국위원회에 전달한 5000만원은 네팔 대홍수 긴급구호에 쓰일 예정이다.필릭스는 "많은 아이들의 하루가 걱정 대신 맑은 희망으로 가득했으면 좋겠다"며 "아이들의 소중한 오늘과 내일에 작지만 따뜻한 힘이 되기를 진심으로 바란다"고 전했다.그는 지난해와 2024년에도 생일을 맞아 유니세프와 월드비전 등에 기부하며 국내외 아동 지원을 이어왔다.한편 필릭스가 속한 스트레이 키즈는 남미에서 그룹을 중심으로 기획된 페스티벌 'STRAYCITY'(스트레이 시티)와 월드투어 'RUN IT'(런 잇) 일정을 이어가고 있다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr