구교환 주연 영화 '부활남: 더 레드'가 SCREENX, 4DX, MX4D 특별관에서 상영된다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

구교환 주연 영화 '부활남: 더 레드'가 SCREENX, 4DX, MX4D 특별관에서 상영된다.'부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취업준비생 석환(구교환 분)이 죽은 뒤 72시간이면 다시 살아나는 능력을 알게 되고, 이후 의문의 추격을 당하면서 벌어지는 이야기를 그린다.석환은 단순히 죽었다 살아나는 데 그치지 않는다. 부활을 반복할수록 감각과 속도, 힘, 회복력이 강해진다. 영화 후반으로 갈수록 석환의 능력이 커지면서 액션의 규모 역시 달라진다.SCREENX에서는 정면과 좌우까지 총 세 개 면으로 화면을 확장한다. 건물을 뛰어넘거나 도심을 가로지르는 석환의 액션 장면을 넓어진 화면으로 볼 수 있다.4DX는 모션 체어와 환경 효과를 활용한다. 석환이 야구 배트를 휘두르는 장면부터 총격전까지액션에 맞춰 좌석의 움직임과 각종 효과가 더해진다.MX4D에서는 움직임과 속도, 방향 전환 등에 맞춘 모션 효과를 적용한다. 좁은 골목과 차량 사이를 오가는 카체이싱 장면에서도 차량의 움직임에 맞춰 좌석이 작동한다.'부활남: 더 레드'는 동명의 웹툰을 원작으로 한다. 구교환이 죽은 뒤 72시간마다 부활하는 취준생 석환을 맡았으며, 신승호가 석환을 쫓는 미스터리한 인물 블랙으로 출연한다.'부활남: 더 레드'는 오는 30일 개봉한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr