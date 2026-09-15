조준호가 '라스'에 출연한다./사진제공=MBC

조준호가 '라스'에 출연한다./사진제공=MBC

유도 올림픽 메달리스트이자 MBC 유도 해설위원 조준호가 쌍둥이 동생 조준현과의 ‘얼굴 분리’ 비하인드를 공개한다.오는 16일 오후 10시 30분 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’는 이형택, 이혜정, 조준호, 미나미가 출연하는 ‘나고야-호! 아시안게임’ 특집으로 꾸며진다.조준호는 늘 함께 붙어 다니던 쌍둥이 동생과 분가한 근황을 밝힌다. 최근 조준현이 송도에 유도장을 열면서 따로 살게 된 것. 어린 시절부터 늘 함께였고 결혼식과 신혼여행, 심지어 노년의 실버타운 생활까지 같이하고 싶을 정도로 강한 유대감을 가졌던 쌍둥이의 ‘홀로서기’ 이야기가 관심을 모은다.두 사람의 닮은 외모 때문에 생긴 웃지 못할 에피소드도 공개된다. 어느 날 동생의 얼굴을 보다가 자신의 모습까지 떠올리게 됐다는 조준호는 결국 눈밑 지방 재배치를 결심했다고 밝힌다. 시술 전에는 서로의 휴대폰 얼굴 인식 잠금까지 풀릴 정도로 똑같았지만, 시술 후에는 인식이 되지 않았다고 말하다. 이어 조준호는 과거 쌍둥이 사진을 함께 보며 자신과 조준현을 직접 구별하는 데도 애를 먹는 모습을 보인다.조준호의 본업인 유도 해설 이야기도 이어진다. 그는 2016년 리우올림픽을 시작으로 약 10년째 MBC 유도 해설위원으로 활약하고 있다. 그러나 방송 초창기에는 가족 단체 채팅방에서 어머니와 조준현이 각종 지적을 쏟아냈다고. 계속되는 지적에 조준호는 오히려 MBC 스포츠국에 조준현과 함께 해설하는 방안을 제안했고, 그렇게 세계 최초 쌍둥이 유도 해설위원 조합이 탄생했다고 밝힌다.조준호와 이형택 사이에는 종목의 자존심을 건 치열한 신경전도 벌어진다. 조준호가 유도 훈련의 강도를 설명하자 이형택은 스포츠 과학과 자료를 앞세워 테니스의 힘든 점을 주장하며 맞선다. 결국 두 사람의 라이벌 구도로 대결까지 성사된다. 조준호는 유도 선수의 근력을 제대로 뽐낼 ‘테이블 챌린지’를 선보이고, 이를 본 이형택까지 도전에 나선다. 두 사람의 강한 손목과 전완근을 확인하는 수건 짜기 대결까지 이어진다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr