장항준과 봉태규가 권력자들의 불륜사를 파헤친다. / 사진 제공 : SBS Plus ‘시간추적자 설록’

장항준과 봉태규가 권력자들의 불륜사를 파헤친다. / 사진 제공 : SBS Plus ‘시간추적자 설록’

1,700만 흥행작 '왕과 사는 남자'를 연출한 감독 장항준과 봉태규가 권력자들의 불륜사를 파헤친다.15일 오후 10시 30분 방송되는 SBS Plus '시간추적자 설록' 10회는 '권력자의 금지된 사랑'을 주제로 다룬다. 역사 전문가 류한수·윤영휘, 심리 전문가 조영은과 함께 권력자들의 사랑과 불륜이 역사에 남긴 영향을 짚어본다.이날 방송에서는 러시아 황제 표트르 1세를 둘러싼 황실 스캔들이 소개된다. 표트르 1세와 그의 여인들, 외도 상대까지 얽힌 관계를 접한 봉태규는 "바람피우는 사람들, 참 부지런하다"고 반응한다.봉태규는 외도남이 황후에게 보냈을 것으로 추정되는 러브레터도 직접 읽는다. 편지를 본 그는 "이건 저에게 낯선 단어가 아니다"라며 "나의 마님!"이라고 운을 뗀다. 과거 영화 '가루지기'에서 변강쇠를 연기했던 자신의 캐릭터를 떠올린 것.세계 정·재계 거물 12명과 관계를 맺었던 한 여성의 이야기도 다뤄진다. 방송에 따르면 이 여성은 영국 총리였던 윈스턴 처칠, 미국 대통령을 지낸 빌 클린턴과도 인연이 있었다.특히 불륜 관계를 이어가는 과정에서 자신의 영향력과 지위를 키워간 것으로 소개된다. 이야기를 듣던 장항준은 "대단한 사람이네"라며 놀라움을 드러낸다.이 여성이 어떻게 세계 정·재계 인사들과 관계를 맺었고 그 과정에서 어떤 일이 벌어졌는지는 이날 방송에서 공개된다.'시간추적자 설록'은 장항준, 봉태규, 신아영, 썬킴이 역사 속 사건과 인물을 다루는 프로그램이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr