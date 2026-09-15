정경미가 아들의 생일을 축하했다. / 사진=정경미 SNS

개그우먼 정경미가 아들의 생일을 축하하며 근황을 공개했다.정경미는 지난 14일 자신의 SNS에 "생일 축하해"라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.사진 속 정경미는 아들과 나란히 앉아 카메라를 응시하고 있다. 정경미는 아들과 함께 사진을 찍으며 흐뭇한 미소를 지었다. 눈길을 끈 건 정경미의 폭풍 성장한 아들이다. 2014년에 태어난 윤준 군은 어린 나이에도 또렷한 이목구비로 이미 완성형 비주얼을 자랑하고 있다.이를 본 네티즌들은 "잘생겼다", "잘 성장했다" 등 반응을 쏟아냈다. 개그맨 박준형도 댓글을 남겼다. 그는 "강동원 느낌"이라며 윤준 군의 외모에 감탄했다.정경미는 2013년 개그맨 윤형빈과 결혼했다. 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr