16일 '나는 SOLO'가 방송된다. / 사진제공=ENA·SBS Plus

16일 '나는 SOLO'가 방송된다. / 사진제공=ENA·SBS Plus

'나는 SOLO' 33기 영식이 새로운 상대에게 마음을 돌린다.오는 16일 방송되는 ENA·SBS Plus '나는 SOLO'에서는 솔로나라 4일 차를 맞아 자신의 마음을 정리하고 새로운 선택에 나서는 33기 솔로남녀의 모습이 그려진다.이날 영식은 냇가에 홀로 앉아 자신의 마음을 돌아본다. 앞서 마음을 둔 상대와 관계가 뜻대로 풀리지 않았던 그는 "열리지 않는 문을 계속 두드리는 것보다 또 다른 기회의 문을 두드려보는 게 더 좋지 않을까"라며 새로운 상대에게 다가가기로 결심한다.영식이 향한 곳은 영숙이었다. 여자 숙소를 찾아간 그는 영숙에게 "시간 되시면 저랑 산책하시죠"라고 먼저 대화를 제안한다. 영숙과의 산책에서도 적극적으로 마음을 표현한다. 영식은 "영숙 님만의 귀여움? 그런 게 있다"며 칭찬했고, 영숙은 예상하지 못한 말에 웃음을 터뜨린다.영식을 향한 영숙의 반응을 지켜보던 MC 이이경은 "제대로 사랑의 화살 한번 쏴야죠"라며 그의 새로운 직진을 응원한다.이 과정에서 영철과의 삼각관계도 형성된다. 영철은 영식보다 먼저 여자 숙소를 찾았지만 대화를 신청할 기회를 놓친다. 영식이 영숙과 산책에 나서자 영철은 "내가 여기 있을 이유가 없어졌네"라며 아쉬움을 나타낸다. 데프콘, 송해나, 이이경 역시 이를 지켜보며 안타까워한다.광수도 마음에 둔 상대와 대화하기 위해 여자 숙소를 찾는다. 그는 "혹시 시간 되시나요?"라고 대화를 요청하지만 상대가 "지금 화장하고 있어서"라고 답하자 일단 물러선다.그러나 방으로 돌아가던 광수는 "생각해보니까 내가 너무 쫄렸어"라고 자책한 뒤 다시 여자 숙소로 향한다. 이번에는 "얘기 좀 해보고 싶다"고 적극적으로 대화를 요청한다. 광수가 대화를 신청한 상대가 누구일지는 방송에서 공개된다.'나는 SOLO'는 16일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr