[공식] 나영석, 마침내 기쁜 소식 전했다…이서진·한지민과 여행 예능 성사 ('그사친')

이서진, 한지민이 나영석 예능에 출연한다.tvN ‘그냥 사람 친구’(연출 나영석, 신건준/이하 ‘그사친’)는 연예계 대표 남사친, 여사친인 이서진, 한지민, 김용건, 박정수, 몬스타엑스 주헌, 트와이스 정연이 도합 85년의 우정을 기념하기 위해 떠나는 여행에서 자유롭게 즐기며 다양한 주제로 토크를 나누는 프로그램이다. 서로를 설명할 때 별다른 수식어가 필요 없는, 볼 만큼 본 사이에서만 나올 수 있는 ‘그사친’들의 리얼한 토크가 펼쳐질 것으로 기대를 모은다.이서진, 한지민은 드라마 ‘이산’에서 처음 만난 후 20년간 우정을 이어오고 있다. 한지민을 놀리는 데에는 도가 튼 이서진, 그런 이서진에게 최근 들어 소소한 복수를 시작하며 모두의 응원을 받는 한지민이 이번에는 어떤 티키타카를 보여줄지 주목된다.55년 지기의 남사친 김용건, 여사친 박정수의 조합도 눈길을 끈다. 과거 1972년에 처음 만난 두 사람은 평소 통화도 자주하고 서로 의지하는 사이다. 이들은 55년 지기만이 할 수 있는 매콤한 일침을 주고받고, 그럼에도 타격감은 없는 모습으로 웃음을 선사해왔다.의외의 절친 케미를 뽐내는 몬스타엑스 주헌, 트와이스 정연은 2015년 데뷔 동기로 자연스럽게 친해졌다. 오랜만에 연락해도 항상 편하고 좋은 남사친과 여사친 사이지만, 10년 지기임에도 단둘이 카메라 앞에서 말하는 건 어색하다는 두 사람이 함께하는 첫 고정 예능에서 어떤 모습을 보여줄지 호기심을 자극한다.‘그냥 사람 친구’는 오는 4분기 tvN에서 방송 예정이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr